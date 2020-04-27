Haftalık trafik raporu: 9 kaza, 6 yaralı

20 - 26 Nisan tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam 9 adet trafik kazası meydana geldi.

Bu kazalardan 4’ü yaralanmayla ve 5’i hasarla sonuçlanmıştır. Yaralanma ile neticelenen kazalarda 6 kişi yaralandı.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak (3), dikkatsiz sürüş yapmak (4), kavşakta durmamak (1), yakın takip (1) yer aldı.

Kazalarda toplam hasar miktarı 140.100 TL’dir. Kazaların bölgelere göre dağılımı şöyle:

Lefkoşa: 3

Gazimağusa: 2

Girne: 2

Güzelyurt: 1

İskele: 1