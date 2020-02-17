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Haftalık trafik raporu açıklandı

Ülke genelinde son bir haftada 54 trafik kazası meydana gelirken, bu kazalarda 16 kişi yaralandı.

17 Şubat 2020 Pazartesi 13:55
Haftalık trafik raporu açıklandı
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Ülke genelinde son bir haftada 54 trafik kazası meydana gelirken, bu kazalarda 16 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığının haftalık trafik raporuna gore, 10-16 Şubat tarihlerini kapsayan dönemde meydana gelen trafik kazalarında  424 bin 50 TL’lik hasar oluştu.

Kazalar; süratli araç kullanmak (14), dikkatsiz sürüş yapmak, (12), yakın takip (11), kavşakta durmamak (8) ve diğer etkenlerden kaynaklanırken, 16 kaza  Lefkoşa’da 12’şer kaza Gazimağusa ve Girne’de meydana geldi. İskele’de 9 Güzelyurt’ta 5 kaza gerçekleşti.

Aynı dönemde ülke genelinde gerçekleştirilen  trafik kontrollerinde ise 7 bin 600 araç sürücüsünden 974’üne ileri  işlem uygulandı.
 
Aleyhinde işlem yapılan araç sürücülerinin;” 263’ü süratli araç kullanmak, 4’ü tehlikeli sürüş yapmak, 17’si dikkatsiz sürüş yapmak, 151’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 14’ü sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 14’ü alkollü araç kullanmak, 99’u seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 99’u trafik levha ve işaretlerine uymamak, 2’si trafik ışıklarına uymamak, 27’si muayenesiz araç kullanmak, 33’ü sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak, 10’u "A" yol kullanma izinsiz araç kullanmak, 9’u “B” özel işletme izinsiz araç kullanmak, 4’ü tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak, 1’i koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak,  1’i takside taksimetre bulundurmamak veya yolcu taşıdığı sırada taksimetreyi çalıştırmamak veya hileli çalıştırmak ve 226’sı diğer trafik suçlarından” rapor edildi.

Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs KazaTrafik KazasıKazaYaralı
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