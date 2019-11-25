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Haftalık trafik raporu yayınlandı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Dairesi tarafından ülkenin batısından doğusuna birçok noktada bakım onarım çalışmaları başlatırken bu çalışmaların bir kısmı geçtiğimiz günlerde tamamlanmıştır.

25 Kasım 2019 Pazartesi 15:40
Haftalık trafik raporu yayınlandı

Yeşilköy-Yenierenköy yolu üzerinde yer alan bozulma ve deformasyonlar tamir edilirken , Kalecik-Çayırova ile Ziyamet-Kaleburnu yolundaki bakım onarım çalışmaları başlamıştır.

Buna ek olarak İskele-Karpaz Anayolunun, Ziyamet Kavşağı ile Gelincik kavşağı arasında kalan kısım yol bakım ve tamir çalışmaları devam etmektedir.

Çayırova-İskele Yolunun Kalecik kavşağına kadar olan kısmında yol bakım ve tamir çalışmaları da devam etmektedir.
Diğer yandan Ercan Yonca Kavşağı-İskele Yolundaki bakım onarım çalışmalarında Çukurova Kavşağına kadar olan bölüm tamamlanırken, aynı güzergahta yer alan diğer etapların tamirine geçildi. Aynı zamanda geçtiğimiz aylarda Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’ın bölgeyi ziyareti sırasında alınan karar doğrultusunda İnönü – Vadili Anayolu üzerinde yol bakım ve tamir çalışmaları başlatılmıştır.

Bu arada Dr. Fazıl Küçük Bulvarında, Gönyeli Çemberi istikametinde bakım onarım çalışmaları devam ederken, Lefkoşa – Güzelyurt Anayolunun Alayköy Çemberi ile Türkeli kavşağı arasında Güzelyurt istikametine doğru olan çift şeritli yol üzerinde yol bakım ve onarım çalışması yapılmaktadır.
Pınarbaşı-Şirinevler ve Şirinevler-Yılmazköy güzergahlarında da tamir isteyen noktalara ekipler tarafında müdahaleler yapılmaktadır.

Güzelyurt-Lefke Çevre Yolu’nun Doğancı Kavşağı ile Güzelyurt-Lefke Yolu arasındaki bölümde bakım onarım çalışmaları ile Güzelyurt-Lefke Çevreyolu Aydınköy alt geçit asfaltlaması önümüzdeki günlerde yapılacaktır.
Bütün çalışmalar tamamlandığında toplamda 57,86 kilometrelik güzergahta acil bakım, tamir ve onarım faaliyetleri tamamlanmış olacaktır. Bu çalışmaları yol çizim ve tabela tamirat, imalat ve montaj ihaleleri takip edecektir.

Bu çalışmalara ek olarak genel yol ağı üzerinde yer alan aydınlatma arızalarının tamamının giderilmesine yönelik malzeme alım ihalesi ve yapım ihalesi konusunda Maliye Bakanlığı bloke talebi iletilmiş olup ilgili ihale yakın zamanda açılma aşamasına gelecektir.

(BRT/MAIL)

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Trafik Raporu
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