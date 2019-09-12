Haftanın Hakemleri Açıklandı

K-Pet Liglerinde ilk hafta karşılaşmalarının hakemleri belli oldu.
Görev yapacak olan hakemler şu şekilde:
Süper Lig
DTB-Göçmenköy (Utku Hamamcıoğlu)
Çetinkaya-Cihangir (Kerem Eran)
MTG-TOL (Osman Özpaşa)
K.Kaymaklı-GG (Fehim Dayı)
BÜY-Düzkaya (Emre Öztaşlı)
Gönyeli-YAK (Serkan Şimşek)
Hamitköy-Lefke (Mehmet Sezener)
M.A.Yeşilova-Binatlı (Turgay Misk)
Birinci Lig
Esentepe-Çanakkale (Hakan Ünal)
Lapta-Karşıyaka (Mustafa Öztugay)
Mesarya-Mormenekşe (Ali Özer)
B.Bağcıl-L.G.Birliği (Hakan Muhtaroğlu)
Dörtyol-Görneç (İsfendiyar Açıksöz)
Maraş-Ozanköy (Hüseyin Eyyüpler)
GHE-Y.Dumlupınar (Evren Karademir)
U21 Süper Lig
DTB-Göçmenköy (Berk Bağrıkara)
Çetinkaya-Cihangir (Mehmet Özkan)
MTG-TOL (Abdullah Genç)
K.Kaymaklı-GG (Özalp Ürüncüoğlu)
BÜY-Düzkaya (Serdar Gürpınar)
Gönyeli-YAK (Arif Malek)
Hamitköy-Lefke (Halil Atlar)
M.A.Yeşilova-Binatlı (Sami Özentürk)
U21 Birinci Lig
Esentepe-Çanakkale (Sami Özentürk)
Lapta-Karşıyaka (İbrahim Katmer)
Mesarya-Mormenekşe (Mehmet Kazım Ünal)
B.Bağcıl-L.G.Birliği (Yusuf Atlar)
Dörtyol-Görneç (Çağın Gökçe)
Maraş-Ozanköy (Cenk Aras Özfuttu)
GHE-Y.Dumlupınar (Berk Bağrıkara)