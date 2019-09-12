Haftanın Hakemleri Açıklandı

K-Pet Liglerinde ilk hafta karşılaşmalarının hakemleri belli oldu.

Görev yapacak olan hakemler şu şekilde:

Süper Lig

DTB-Göçmenköy (Utku Hamamcıoğlu)

Çetinkaya-Cihangir (Kerem Eran)

MTG-TOL (Osman Özpaşa)

K.Kaymaklı-GG (Fehim Dayı)

BÜY-Düzkaya (Emre Öztaşlı)

Gönyeli-YAK (Serkan Şimşek)

Hamitköy-Lefke (Mehmet Sezener)

M.A.Yeşilova-Binatlı (Turgay Misk)

Birinci Lig

Esentepe-Çanakkale (Hakan Ünal)

Lapta-Karşıyaka (Mustafa Öztugay)

Mesarya-Mormenekşe (Ali Özer)

B.Bağcıl-L.G.Birliği (Hakan Muhtaroğlu)

Dörtyol-Görneç (İsfendiyar Açıksöz)

Maraş-Ozanköy (Hüseyin Eyyüpler)

GHE-Y.Dumlupınar (Evren Karademir)

U21 Süper Lig

DTB-Göçmenköy (Berk Bağrıkara)

Çetinkaya-Cihangir (Mehmet Özkan)

MTG-TOL (Abdullah Genç)

K.Kaymaklı-GG (Özalp Ürüncüoğlu)

BÜY-Düzkaya (Serdar Gürpınar)

Gönyeli-YAK (Arif Malek)

Hamitköy-Lefke (Halil Atlar)

M.A.Yeşilova-Binatlı (Sami Özentürk)

U21 Birinci Lig

Esentepe-Çanakkale (Sami Özentürk)

Lapta-Karşıyaka (İbrahim Katmer)

Mesarya-Mormenekşe (Mehmet Kazım Ünal)

B.Bağcıl-L.G.Birliği (Yusuf Atlar)

Dörtyol-Görneç (Çağın Gökçe)

Maraş-Ozanköy (Cenk Aras Özfuttu)

GHE-Y.Dumlupınar (Berk Bağrıkara)