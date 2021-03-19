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Haftasonu hava nasıl olacak ?

Meteoroloji Dairesi, Pazar günü hariç, önümüzdeki günlerde yağmur beklendiğini duyurdu.

19 Mart 2021 Cuma 22:38
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Haftasonu hava nasıl olacak ?

Meteoroloji Dairesi’nin 20-26 Mart arasını kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, cumartesi günü parçalı bulutlu, öğleye kadar yer yer hafif yağmurlu zamanla az bulutlu; Pazar, açık ve az bulutlu; Pazartesi hafif yağmurlu; sonrasında genellikle yer yer sağanak yağmurlu geçecek.

Meteoroloji Dairesi, Pazar günü hariç, önümüzdeki günlerde yağmur beklendiğini duyurdu.

Rüzgar, genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette yağışlı günlerde zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

Anahtar Kelimeler:
Hava Durumu
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