Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kız arkadaşını tekmeledi, burnunu kırdı
Kız arkadaşını tekmeledi, burnunu kırdı
Lefkoşa’da ‘sahte banknot’ operasyonu
Lefkoşa’da ‘sahte banknot’ operasyonu
Sokak ortasında dehşet saçtılar
Sokak ortasında dehşet saçtılar
Deniz bebeğin durumu iyiye gidiyor
Deniz bebeğin durumu iyiye gidiyor
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!

HAFTASONU SAĞLIK ÇALIŞANLARININ TÜMÜNÜN AŞILANMASI HEDEFLENİYOR

Sağlık Bakanlığı Covid-19 salgınına karşı bugün başlayan aşılama programını açıkladı. Bugünden itibaren pazartesiye kadar ülkedeki tüm sağlık çalışanları aşılanacak.

15 Ocak 2021 Cuma 16:51
588 Okunma
HAFTASONU SAĞLIK ÇALIŞANLARININ TÜMÜNÜN AŞILANMASI HEDEFLENİYOR

Sağlık Bakanlığı Covid-19 salgınına karşı bugün başlayan aşılama programını açıkladı. Bugünden itibaren pazartesiye kadar ülkedeki tüm sağlık çalışanları aşılanacak.

Bakanlık bugün saat 11.30 itibariyle aşılama işleminin başladığını hatırlatarak, aşılamaların 08.00-18.00 saatleri arasında yapılacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, öncelikli olarak 15 Ocak Cuma - 18 Ocak Pazartesi günleri arası sağlık çalışanları aşılanacak.

Bu kapsamda bugün ve yarın, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin tüm çalışanları 08.00-18.00 saatleri arasında Acil Durum Hastanesi’nde aşılanacak. 

Pazar gün 08.00 -18.00 saatleri arasında Lefkoşa bölgesinde faaliyet gösteren özel sağlık çalışanları (serbest hekimler, laboratuvarlar, emekli hekimler, özelde çalışan sağlık çalışanları, diyetisyenler, veterinerler vb.) Acil Durum Hastanesi’nde aşı olabilecek. 

Diğer bölgelerdeki sağlık çalışanları aşılaması cumartesi ve pazar günleri 08.00 -18.00 saatleri arasında şu şekilde yapılacak:

Lefke ve Güzelyurt bölgesinde devlette ve özel çalışan sağlık çalışanları serbest hekimler, laboratuvarlar, emekli hekimler, özelde çalışan sağlık çalışanları diyetisyenler, veterinerler vb. aşı için Cengiz Topel Devlet Hastanesi’ne gidecek. 

Girne bölgesindekiler Girne Akçiçek Devlet Hastanesi’nde; Gazimağusa ve İskele bölgesindekiler ise Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde aşılanacak.

65 YAŞ ÜSTÜ

Öte yandan Sağlık Bakanlığı, aşı yaptırmak isteyen 65 yaş ve üzeri vatandaşların covid.asitshd@gmail.com e-posta adresine başvuruda bulunmaları gerektiğini duyurdu.

Sağlık Bakanlığı, aşı olmak isteyen 65 yaş ve üzeri vatandaşların covid.asitshd@gmail.com e-posta adresine yapacakları başvurularında, kimlik, ikamet ve telefon numarası bilgilerini de belirtmeleri gerektiğini duyurdu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İki üründe limit üstü kalıntı
İki üründe limit üstü kalıntı
Tatar: Kapanma gündemimizde yok
Tatar: Kapanma gündemimizde yok
Erhan Arıklı'nın ilginç fotoğrafı
Erhan Arıklı'nın ilginç fotoğrafı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim