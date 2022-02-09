HAİN PUSU! Bir an önce saldırganlar yakalanmalı

Şoförü Murat Demirtaş ile birlikte Çatalköy’deki evine yaklaştığı sırada aracı içinde kalleşçe bir pusuya düşürülen Falyalı ve şoförü, otomatik silahların kullanıldığı hain bir saldırıya uğradı

İhtiyaçlı insanlara yaptığı yardımlar ile gönülleri fetheden, özellikle pandemi döneminde ülkenin içinden geçtiği sıkıntı dönemde herkesin yardımına koşmasıyla vatandaşların gönlünde taht kuran Falyalı’ya yapılan saldırı Kıbrıs Türk halkı tarafından da lanetlendi.

Bir çok vatandaş sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda bu kalleşçe saldırıyı kınadı, bir an önce saldırganların yakalanmasını talep etti...