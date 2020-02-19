Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Haluk Levent Kıbrıs'ı Salladı
Haluk Levent Kıbrısı Salladı
Gece yatmadan önce bir avuç kabak çekirdeği yerseniz…
Gece yatmadan önce bir avuç...
Samsung yeni telefonları S20 ve Galaxy Z Flip'i tanıttı
Samsung yeni telefonları S20 ve...
Fazla vitamin hasta edebilir
Fazla vitamin hasta edebilir
Vücudu hücresel yaşlanmaya karşı koruyor
Vücudu hücresel yaşlanmaya karşı koruyor

"Haincilik ve Rumculuk söylemleri yanlış"

Cumhurbaşkanı Akıncı, adada çözüm olması halinde sorunların daha hızlı çözümleneceğini belirtti.

19 Şubat 2020 Çarşamba 21:46
"Haincilik ve Rumculuk söylemleri yanlış"
banner48

Cumhurbaşkanı Akıncı, adada çözüm olması halinde sorunların daha hızlı çözümleneceğini belirtti.

Kıbrıs sorununu çözme arayışı sürerken içteki sorunların da çözümlenmesi gerektiğini ciddi bir nüfus politikasına ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Akıncı, gelişigüzel vatandaşlıklara son verilmesi gerektiğini ifade etti.

Akıncı tüm bunların konuşulması gerektiğini bunları söylediği zaman ayrılıkçı diye nitelendiğini ancak bunun doğru olmadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı topluma liderlik yapmak zorunda olduğunu bundan dolayı sorunları söylemek durumunda olduğunu vurguladı.

Akıncı, haincilik ve rumculuk söylemlerinin yanlış olduğunu söylerken yaptırdıkları anketlerde seçimde ilk sırada olduğunu oylsrının giderek arttığını halkın kendisinin kötü bir niyet taşımadığını bildiğini kendisinin de ne söylediğini ne yaptığını bildiğini yaptığı her şeyi halkın yararı, TC'nin ve rum tarafının gerçek yararı için yaptığını anlattı.

Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs SorunuMüzakerelerİç SiyasetMustafa Akıncı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Kibris kibris 2020-02-19 22:54:56

Dilin kemigi yok.onlar cirkef atmayi marifet sanar...onlara kargalar ve hollolar inanir

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Ahmet asan 2020-02-19 23:41:45

Haincilik ve rumculuk yok palikarysyla dunur olunan hainlik ve pslikaryscilik var

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Akıncı’nın ortak yayında yaptığı açıklamalar
Akıncı’nın ortak yayında yaptığı açıklamalar
Akıncı, affedilecek bir şey yapmadığını söyledi
Akıncı, affedilecek bir şey yapmadığını söyledi
Tatar: Önemli olan KKTC’nin istikrarını korumak
Tatar: Önemli olan KKTC’nin istikrarını korumak
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim