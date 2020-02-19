"Haincilik ve Rumculuk söylemleri yanlış"

Cumhurbaşkanı Akıncı, adada çözüm olması halinde sorunların daha hızlı çözümleneceğini belirtti.

Kıbrıs sorununu çözme arayışı sürerken içteki sorunların da çözümlenmesi gerektiğini ciddi bir nüfus politikasına ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Akıncı, gelişigüzel vatandaşlıklara son verilmesi gerektiğini ifade etti.

Akıncı tüm bunların konuşulması gerektiğini bunları söylediği zaman ayrılıkçı diye nitelendiğini ancak bunun doğru olmadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı topluma liderlik yapmak zorunda olduğunu bundan dolayı sorunları söylemek durumunda olduğunu vurguladı.

Akıncı, haincilik ve rumculuk söylemlerinin yanlış olduğunu söylerken yaptırdıkları anketlerde seçimde ilk sırada olduğunu oylsrının giderek arttığını halkın kendisinin kötü bir niyet taşımadığını bildiğini kendisinin de ne söylediğini ne yaptığını bildiğini yaptığı her şeyi halkın yararı, TC'nin ve rum tarafının gerçek yararı için yaptığını anlattı.