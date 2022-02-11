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Hak-İş, "Tarihi gerçekleri bilmeden yapılan olumsuz, aşağılayıcı yayınları ve bu yayınları yapanları kınıyoruz"

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, gazeteci Ayşenur Arslan'ın Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) ile ilgili ifadelerini kınadı. Olumsuz ve aşağılayıcı yayınlarla EOKA'cılara ve Rumlara ancak bu kadar destek olunabilir.

11 Şubat 2022 Cuma 14:45
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Hak-İş, "Tarihi gerçekleri bilmeden yapılan olumsuz, aşağılayıcı yayınları ve bu yayınları yapanları kınıyoruz"
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Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, "Kıbrıs Türklerinin özgürlük mücadelesinin en önemli kuruluşlarından Türk Mukavemet Teşkilatı hakkında yapılan olumsuz ve aşağılayıcı yayınlarla EOKA'cılara ve Rumlara ancak bu kadar destek olunabilir. Esas hedef, ana vatanla yürüyen Kıbrıs Türklerini yalnızlaştırmak, ana vatanla bağlarını koparıp Rum ve AB'nin asimilasyon hedeflerine hizmet etmektir." değerlendirmesinde bulundu.

Bu alçakça ve haince planı boşa çıkarmak için ana vatan ve yavru vatanın daha fazla güç birliğine ihtiyacı olduğuna işaret eden Arslan, şunları kaydetti:

"Adanın gerçek sahibi Kıbrıs Türklerinin asırlardır verdikleri mücadeleye gözlerini kapayan Türk düşmanı çevreler, İngiliz emperyalizminin işgalini görmezden gelirken, AB'nin sinsi ve Kıbrıs Türklerinin eşit haklarını tanımaktan uzak planlarına ses çıkarmayan, Rumların her türlü düşmanca tezgahını adeta onaylayan bu ihanet şebekelerini deşifre edip protesto etmek bir vatan borcudur."

Hak-İş olarak bundan sonra da Kıbrıs Türkleri ile dayanışmayı her alanda yükselterek devam ettireceklerini vurgulayan Arslan, Kıbrıs Adası'ndaki Türklerin bağımsızlıklarını, TMT gibi direniş örgütlerinin fedakarca yürüttüğü soylu mücadele sonucu elde ettiklerini bildirdi.

Mahmut Arslan, "Tarihi gerçekleri bilmeden ya da görmezden gelerek yapılan olumsuz ve aşağılayıcı yayınları ve bu yayınları yapanları kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Son Güncelleme: 11.02.2022 15:55
Anahtar Kelimeler:
Hakİş Genel Başkanı Mahmut ArslanAyşenur ArslanTürk Mukavemet Teşkilatı
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