HAK-SEN: "Asgari ücret bir an önce tespit edilsin"

HAK-SEN Başkanı İzzet Türkmen yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’deki asgari ücrete yüzde 14,2 artış yapıldığını belirterek, aynı para birimi kullanılan KKTC’de ek maliyet ve yerel enflasyon nedeniyle hayat pahalılığının 16,19 oranı ile daha da fazla olduğunu hatırlattı.

Türkmen, asgari ücretin geçmiş yıl kayıpları ve dövizde meydana gelen artışa endeksli fiyat dalgalanmaları da dikkate alınarak ivedilikle belirlenmesini, asgari ücretin sadece ve sadece yeni başlayan çalışanlara uygulanmasını, işte belli bir süre çalışma süresini tamamlayanlara asgari ücretin üzerinde ödeme rakamları belirlenmesi için gerekli yasal düzenleme yapılmasını yeni kurulacak ve mevcut hükümetlerden talep ettiklerini kaydetti.

Türkmen, “HAKSEN asgari ücret artışını bekleyen binlerce emekçinin bu beklentisinin siyasetin gölgesinde bırakılarak ötelenmesini yasaların gereğinin göz ardı edilerek ihmal edilmesini kabul edilemez bulmaktadır” dedi.