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HAK-SEN: Asgari ücrete yüzde 50 artış olmalı!

Büyükoğlu, Asgari Ücretin ivedilikle kamudaki en düşük maaşa endekslenmesi, gerektiği görüşünü ifade etti.

11 Mart 2022 Cuma 11:16
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HAK-SEN: Asgari ücrete yüzde 50 artış olmalı!
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HAKSEN Başkanı Eren Büyükoğlu, Asgari Ücretin ivedilikle kamudaki en düşük maaşa endekslenmesi, hayat pahalılığının da 2 ayda bir maaşla yansıtılması gerektiği görüşünü ifade etti.

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Başkanı Eren Büyükoğlu yaptığı yazılı açıklamada, zamlara tepki göstererek, “Hız kesmeyen zamlar, ülkeyi yönetenlerin vatandaşlarla ilgili bir gaile güdüp gütmediği konusunda soru işareti yaratmaktadır. Son akaryakıt zammı, asgari ücrete yapılan artışı tek başına sıfırlamıştır. Piyasada zaten pahalı olan her şey, kısa süre içerisinde yüzde 50 zamlanmış, elektrik tarifeleri akaryakıt zamlarına meydan okumuştur” dedi. 

Büyükoğlu açıklamasında şunları kaydetti:

“Eğer bu ülkeyi yönetenler, vatandaşlarla ilgili en küçük bir gaile güdüyorlar ise, ivedilikle asgari ücret kamudaki en düşük maaşa endekslenmelidir. Zira Asgari ücretlinin bu zamla karşısında komisyonun toplanmasını bekleme, işveren kesiminin gönlünden kopacak rakama razı olma lüksü kalmamıştır. Asgari ücretin kamudaki en düşük maaşa endekslenmesi demek, insani koşullarda bir yaşam için gereken en temel rakama göre asgari ücretin de artması anlamına gelir.

Öte yandan hayat pahalılığı ödemeleri de eskiden olduğu gibi 2 ayda bir maaşlara yansıtılmalıdır. Maaşların zamlar ve piyasadaki pahalılaşmanın hızına yetişmesinin, içinden geçtiğimiz bu olağanüstü zam ve hayat pahalılığı koşullarında vatandaşın ayakta kalabilmesinin tek yolu budur.”

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