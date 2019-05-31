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HAK-SEN Başkanı yeniden İzzet Türkmen

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAK-SEN) Başkanlığı’na yeniden İzzet Türkmen seçildi. Sendikanın 1. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

31 Mayıs 2019 Cuma 14:44
HAK-SEN Başkanı yeniden İzzet Türkmen
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HAK-SEN’den yapılan açıklamaya göre Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Konferans Salonu’nda yer alan genel kurulda, yetkili organların seçimi yapıldı.

Belirlenen yönetim kurulunun ilk toplantısında başkanlığa İzzet Türkmen seçildi.
Sendikanın yetkili kurulları şu isimlerden oluştu:

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Yönetim Kurulu: İzzet Türkmen Başkan, Fırat Yılmaz Genel Sekreter, Halil Gökşah Mali Sekreter, Ümral Volkan Girne Bölge Başkanı / Faal Üye, Mehmet Yakup Çevre Sekreteri Yardımcısı, Gülüm Gül Gazimağusa Bölge Başkanı / Faal Üye, Müge Tancer Sağlık Sekreteri, Arif Alasya Basın Yayın Sekreteri, Eren Büyükoğlu Örgütlenme Sekreteri, 
Kürşat Dünki Dış İlişkiler Sekreteri, Mustafa Dayanıklı İskele Bölge Başkanı, Zekiye Güvence İskele Bölge Başkan Yardımcısı / Faal Üye, Aziz Güven Lefkoşa Mahkemeler,
Salih Erşangil Eğitim Sekreteri Yardımcısı, Erkut Öznergiz Mali Sekreter Yardımcısı/ Faal Üye, Sezai Bayraktar Sosyal İşler Sekreter Yardımcısı/ Faal Üye,  Serdar Altınkaynak Gazimagusa Bölge Başkan Yardımcısı / Faal Üye, Mehmet Tanol Basın Yayın Sekreter Yardımcısı / Faal Üye, Ramadan Öcal Lefkoşa Bölge Başkanı / Faal Üye, Hüseyin Şen Genel Sekreter Yardımcısı, Erdinç Usta Çevre Sekreteri,  Yeşim Yağcıoğlu Sosyal İşler Sekreteri,  Ayşe Rahvancıoğlu Eğitim Sekreteri, Bilgin Şenyurt Polatcan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sekreteri,  Feride Piro Örgütlenme Sekreter Yardımcısı

Disiplin Kurulu: Erkan Muhtaroğlu, Okan Sadrazam, Necati Özsaygın 

Denetleme Kurulu:  Mustafa Özataç, Özge Atlı, Ümmühan Kayhan

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