HAK-SEN Başkanı yeniden İzzet Türkmen

HAK-SEN’den yapılan açıklamaya göre Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Konferans Salonu’nda yer alan genel kurulda, yetkili organların seçimi yapıldı.
Belirlenen yönetim kurulunun ilk toplantısında başkanlığa İzzet Türkmen seçildi.
Sendikanın yetkili kurulları şu isimlerden oluştu:
Kürşat Dünki Dış İlişkiler Sekreteri, Mustafa Dayanıklı İskele Bölge Başkanı, Zekiye Güvence İskele Bölge Başkan Yardımcısı / Faal Üye, Aziz Güven Lefkoşa Mahkemeler,
Salih Erşangil Eğitim Sekreteri Yardımcısı, Erkut Öznergiz Mali Sekreter Yardımcısı/ Faal Üye, Sezai Bayraktar Sosyal İşler Sekreter Yardımcısı/ Faal Üye, Serdar Altınkaynak Gazimagusa Bölge Başkan Yardımcısı / Faal Üye, Mehmet Tanol Basın Yayın Sekreter Yardımcısı / Faal Üye, Ramadan Öcal Lefkoşa Bölge Başkanı / Faal Üye, Hüseyin Şen Genel Sekreter Yardımcısı, Erdinç Usta Çevre Sekreteri, Yeşim Yağcıoğlu Sosyal İşler Sekreteri, Ayşe Rahvancıoğlu Eğitim Sekreteri, Bilgin Şenyurt Polatcan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sekreteri, Feride Piro Örgütlenme Sekreter Yardımcısı
Disiplin Kurulu: Erkan Muhtaroğlu, Okan Sadrazam, Necati Özsaygın
Denetleme Kurulu: Mustafa Özataç, Özge Atlı, Ümmühan Kayhan