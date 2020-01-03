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Hak-Sen: Hükümetin yeni yıl hediyesi olarak halka reva gördüğü ‘Yeni zamları’ protesto

03 Ocak 2020 Cuma 15:14
Hak-Sen: Hükümetin yeni yıl hediyesi olarak halka reva gördüğü ‘Yeni zamları’ protesto

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (Hak-Sen), hükümetin; ehliyet, kimlik ve seyrüsefer harçlarına yaptığı zamlara tepki gösterdi.

Hak-Sen’den yapılan yazılı açıklamada, 2020 yılının, ‘Hükümetin Zamları’ ile beraber geldiği ifade edilerek, herkesin yeni yıldan barış, adalet, sağlık, sevgi, mutluluk gibi temennilerin yanı sıra, ekonomik anlamda da ülkede halktan ve emekten yana politikaların daha fazla hayat bulmasını beklerken, Hükümetin “yeni yıl hediyesi” olarak halka “yeni zamları reva gördüğü” kaydedildi.

Hak-Sen, “Eşit Hak ve Adalet Sendikası olarak, halkın insanca yaşayabileceği ve alım gücünün artırılacağı politikaların üretilmesi bir yana dursun, asgari ücretin dahi belirlenmesinde ağır aksak hareket eden Hükümetin ehliyet, kimlik ve seyrüsefer harçlarına yönelik bu hızlı zam adımını protesto ettiğimizi tüm kamuoyuna duyururuz” dedi.

(BRT/MAIL)

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