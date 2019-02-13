Hak-Sen Kamu Reformu Yasa Çalışmalarına Sadece Bir Sendikanın Katıldığını Belirtip Bu Durumu Eleştirdi

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (Hak-Sen) Başkanı İzzet Türkmen, kamu reformu konusundaki yasa çalışmalarına sadece bir sendikanın katıldığını belirtip bu durumu eleştirdi. Bunun Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı bir hareket olduğunu savunan Türkmen, “İlgili sendika da kendini bu yükün altına tek başına koymamalıdır” dedi.



Kamu çalışanlarının tamamının ve kamudan hizmet alanların temsilcilerinin de içinde bulunacağı yeni bir yapı ile yasa çalışmalarının yeniden masaya yatırılmasını isteyen Türkmen “Kamunun mevcut yapısının sürdürülebilir olmadığı ortadadır. Ancak bilinmesini isterim ki bunun sorumlusu çalışanlar değil yıllardır bu ülkeyi yönetenlerin tamamıdır” dedi.Türkmen açıklamasında “Statüsüne bakılmaksızın kamu çalışanlarının siyasi köle yapılmaya çalışıldığı bu metnin hazırlanmasında ve yaşanan süreçte uygulanan sistemi şiddetle reddediyoruz” ifadelerini kullandı