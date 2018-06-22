HAK-SEN, KTHY eski çalışanlarının tazminatlarının ödenmesini talep etti

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAK-SEN) Basın Sekreteri Arif Alasya, KTHY eski çalışanlarının 2010 yılından bu yana bekledikleri tazminatlarının ve diğer tüm alacaklarının binaların satışından elde edilecek gelir ile bir an önce ödenmesini talep etti.

Yazılı bir açıklama yapan Alasya, “2010 yılında devlet eli ile batırılan KTHY nin en büyük mal varlıklarının başında gelen Lefkoşa'daki Merkez Binası bugün yapılan açık artırmaya tek başına katılan Maliye Bakanlığı’na mahkemenin belirlediği taban fiyat üzerinden satıldı. Maliye Bakanlığı’nın binayı alışı ile artık devletin kullanımına geçecek olması sendikamız HAKSEN tarafından bir değerimize sahip çıkıldığı yönü düşünülerek memnuniyet ile karşılanmaktadır” ifadelerini kullandı.

“Ancak sürecin başından bu yana paydaş örgütler ile birlikte mücadeleyi en ön saflarda sürdüren sendikamızın şu andan itibaren beklentisi bu ödemenin bir an önce yapılmasıdır” diyen Alasya, bu süreçte önemli olanın binanın kim tarafından alındığının değil KTHY eski çalışanlarının 2010 yılından bu yana bekledikleri tazminatları ve diğer tüm alacaklarının elde edilecek gelir ile bir an önce ödenmesi olduğunu belirtti.