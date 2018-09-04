Hak-Sen ve Vergi-Sen bugün Başbakanlık önünde eylem yapacak

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (Hak-Sen) ve Gelir ve Vergi Dairesi Çalışanları Sendikası (Vergi-Sen), bugün Başbakanlık önünde eylem yapacak.Hak-Sen Genel Başkanı izzet Türkmen Hak-Sen ve Vergi-Sen adına yaptığı yazılı açıklamada, “Bugün saat 14.00’te; bu memlekete, insanına, üreticisine, kamu ve özel sektör emekçisine, emeklisine, her şeyine sahip çıkma irademizi göstermek için, Başbakanlık önünde eylemdeyiz” dedi.

Türkmen yaptığı açıklamada, “Bankalara dövizle kredi borcu olanlara çözüm sağlanması; Fedakarlığın toplumun gelir düzeyi uygun tüm kesimlerine yayılması; Hükümetin Devlet bütçesi ile ilgili etkili tasarruf tedbirlerini açıklaması; Stokçuluk ve vurgunculuğun önlenmesi; Özel sektör çalışanları için ek önlemler geliştirilmesi gibi isteklerini de dile getirdi.

Türkmen, “Taleplerimizle sesimizi ve ‘halkın feryadını’ ülkeyi yönetenlere Meydanlardan duyurmaya çalışacağız. Tüm duyarlı sivil toplum örgütlerini ve Halkımızı yapılacak olan eylemimize destek vermeye çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.