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Hak-Sen ve Vergi-Sen yarın Başbakanlık önünde eylem yapacak

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (Hak-Sen) ve Vergi-Sen, yarın Başbakanlık önünde eylem yapacak

03 Eylül 2018 Pazartesi 19:15
Hak-Sen ve Vergi-Sen yarın Başbakanlık önünde eylem yapacak

Hak-Sen Genel Başkanı izzet Türkmen Hak-Sen ve Vergi-Sen adına yaptığı yazılı açıklamada, “Yarın saat 14.00’te; bu memlekete, insanına, üreticisine, kamu ve özel sektör emekçisine, emeklisine, her şeyine sahip çıkma irademizi göstermek için, Başbakanlık önünde eylemdeyiz” dedi.

Açıklamada isteklerini de belirten Türkmen bunları şöyle sıraladı:

“Bankalara dövizle kredi borcu olanlara çözüm sağlanması; Fedakarlığın toplumun gelir düzeyi uygun tüm kesimlerine yayılması; Hükümetin Devlet bütçesi ile ilgili etkili tasarruf tedbirlerini açıklaması; Stokçuluk ve vurgunculuğun önlenmesi; Özel sektör çalışanları için ek önlemler geliştirilmesi; Yüksek gelir elde ettikleri halde hala teşvik almaya devam eden sektörlere teşvik uygulamasına son verilerek reel gelir üzerinden vergilendirilmeye başlanmaları; Örtülü Ödeneklerin iptali; Kamu Yönetimi ve Vergi Reformu yapılması.”

Türkmen, “Taleplerimizle sesimizi ve ‘halkın feryadını’ ülkeyi yönetenlere Meydanlardan duyurmaya çalışacağız. Tüm duyarlı sivil toplum örgütlerini ve Halkımızı yapılacak olan eylemimize destek vermeye çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

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sadık 2018-09-03 20:11:55

Allahın gaagözü..Cehenneme kadar yolunuz var ..Allah gözünüzü doyursun...

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