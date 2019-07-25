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Hakan Başıbüyük, 5 ay  hapis yatacak!

25 Temmuz 2019 Perşembe 12:52
Hakan Başıbüyük, 5 ay  hapis yatacak!

Kamalı Haber

Lefkoşa’da evinde ekili halde dört kök hintkeneviri bitkisi yetiştiren Hakan Başıbüyük, 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi ve Yargıç Temay Sağer’in huzurunda görüşülen davanın dünkü karar oturumunda, KKTC Başsavcılığı adına Savcı Attila Enver Etkin hazır bulundu. Duruşmanın kararını okuyan Yargıç Temay Sağer, uyuşturucu suçlarının yaygınlığına değinip, mahkemelerin yıllık faaliyet raporlarına göre son 10 yılda 9 kez en çok görülen davalardan olduğuna vurgu yaptı. Uyuşturucu suçlarının toplum sağlığını tehdit eden suçlardan olduğuna değinen Sağer, sanığın konu maddeleri şahsi kullanımı için tasarruf etmesini lehine değerlendirdiklerini belirtti. Sağer, bu tür suçları işleyenlere ve işleme eğilimi içinde olan kişilere karşı, kamu yararı gereği caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğine değindi. Sağer, sanığın  işlediği hintkeneviri bitkisi yetiştirme suçunun 15 yıla kadar hapis cezası öngören çok ciddi ve yaygın suçlardan olduğuna vurgu yaptı. Sağer, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinerek oybirliği ile 5 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.  

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kktc gerçekleri 2019-07-25 15:10:01

Cahillik iste bu.. cahil devlet..

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