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Hakan Dinçyürek : “Bakkal defteriyle devlet yönetilmez”

UBP Gazimağusa Milletvekili adayı Hakan Dinçyürek, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı.

06 Ocak 2022 Perşembe 10:15
57 Okunma
Hakan Dinçyürek : “Bakkal defteriyle devlet yönetilmez”
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ÖZEL HABER

UBP Gazimağusa Milletvekili adayı Hakan Dinçyürek, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı.

E-Devlet uygulamasının gerekliliğine değinen Dinçyürek, “Bu ülke hala daha el yordamıyla yönetiliyor. Yıllardır e-devleti hayata geçiremedik. Bölük pörçük bazı dairelerde hayata geçirmeye çalışıyoruz. Hâlbuki her şeyin denetlenebildiği bir ortamda olduğumuzda verimlilik daha çok artacaktır” şeklinde konuştu. 

Dinçyürek, “Her konuda olduğu gibi denetim de eksikliğimiz var. Denetimindeki eksiklikte denetleyebilmeniz için günümüz çağının kullandığı teknolojileri kullanmanız lazım. Bakkal defterleriyle devlet yönetemezsiniz. Otomasyona geçmeniz gerekiyor. Bunlar ülkeye çağ atlayacak şeyler. Bunları yapabilmek istikrar ister, tek başına iktidar ister ve irade ister. Bunu ortaya koyduğumuz gün biz ülkeyi ileriye taşıyabiliriz” şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Hakan Dinçyürek
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