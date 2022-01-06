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Hakan Dinçyürek: “İstikrarın olmadığı yerde kalıcı politikalar olmaz”

UBP Gazimağusa Milletvekili adayı Hakan Dinçyürek, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı.

06 Ocak 2022 Perşembe 09:40
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Hakan Dinçyürek: “İstikrarın olmadığı yerde kalıcı politikalar olmaz”
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ÖZEL HABER

UBP Gazimağusa Milletvekili adayı Hakan Dinçyürek, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı.

Kıbrıs’ta en önemli sorunlardan birinin istikrarsızlık olduğunu kaydeden Dinçyürek, “4 yılda 4 hükümet değişiyor. Böyle bir istikrarsız ortamda ülkeye hizmet edebilmek ve kalıcı politikalar ve devlet politikası üretebilmek imkânsız hale geliyor. Ana hatlarıyla iktidarından muhalefetine ve sivil toplum örgütleri de dahil bir konsensüs içinde kalıcı politikalar üretilmesi gereklidir. Siyasette bazı tıkanıklıkların olmasının temel sebeplerinden biri budur. İstikrar yoktur. İstikrarın olmadığı yerde kalıcı politikalar olmaz. O koltukta ne kadar oturacağını bilemeyen siyasiler, alt yapıyı kurma ve yapısal değişim projelerini gündeme getiremiyor ve hayata geçiremiyor. Siyasiler kendi konumlarını ve partinin konumunu güçlendirmek için çabalıyor ve günlük politikalar üretiyor” diye eleştiride bulundu.

Anahtar Kelimeler:
Hakan DinçyürekÇiğdem Aydın
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