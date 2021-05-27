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Hakan Fellahoğlu olayı ve ötesi

Alihan Pehlivan'ın bugünkü köşe yazısı...

27 Mayıs 2021 Perşembe 11:47
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Hakan Fellahoğlu olayı ve ötesi

Yirmi yılı aşkın süren bir dostluktan ötesi bir abi kardeş hikayesi bizimkisi. İyi günde de kötü günde de. Hakan Fellahoğlu’nu bilen bilir bilmeyen de sorar öğrenir.

Vatansever, dinine bağlı, iki kız babası, iş adamı en kısa tarifi olur her halde.

Hakan Fellahoğlu, UBP tarafından Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu üyesi olarak atandı. Bu atama ilk de değil. Daha öncede aynı göreve atanmışlığı var yani.

Hakan Fellahoğlu, kurum müdürü ile uzun zamandır anlaşamıyor. Bu sır değil artık. Hemen her toplantıda gerginlikler yaşanıyor. Bunların nedenlerine sonra değiniriz gerekirse.

Ama dünden beri bir sitede adı dolaştırılıyor elden ele. Kimin olduğu belirsiz, neye hizmet ettiği çok belli bir site üzerinden Fellahoğlu’na ayar vermeye çalışıyor birileri.

Bu memlekette bu işler bu kadar ayağa düştü sevgili dostlar. Birisini karalamak için “Kıbrıs’tan cart-curtlar” diye bir site kuruyorsun, ondan sonra önüne geleni hırsız, üçkâğıtçı, rüşvetçi olarak yazıyorsun.

Bu sabah bir arkadaş göndermiş “Kıbrıs’tan haber” diye sosyal medyada bir sayfa açılmış. Ve o sayfa üzerinden de Hakan Fellahoğlu’na ayar verilmeye çalışılmış.

Şimdi işi gücü bırakıp bu sitenin peşine düş, kimin olduğunu bul, sonra da çıkıp bu sitede bu haberi yapan ahlaksızları topluma deşifre et. Ama kim uğraşacak bunlarla?

KKTC’de bu işten en mustarip kesim milletvekilleri. Hemen hepsi için bir şeyler çıkıyor benzer sitelerde. Ama ne hikmetse bu konuda vekiller parmaklarını bile kıpırdatmıyorlar.

Çünkü işlerine gelmiyor. Hepsi aslında bu sistemin bir parçası ve hepsi de rakipleri için benzer haberlerin çıkması için canla başla çalışıyorlar. Yani aslında sitemi düzeltmek yerine sistemi besliyorlar…

Ondan mütevellittir ki bu konuda bir yasa çalışması yüce meclisimizde bir türlü yapılamıyor, yapılmakta istenmiyor.

Sitede Hakan Fellahoğlu ile ilgili iddialara gelince, hepsi uydurma hepsi de deli saçması. Bir tanesinin bile inandırıcı tarafı yok. Burası küçücük bir ülke. Herkes kimin ne olup bittiğini çok iyi biliyor. Eksilerin dediği gibi “Güneş Balçıkla Sıvanmaz”….

Anahtar Kelimeler:
Alihan PehlivanHakan Fellahoğlu
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