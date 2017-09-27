‘Hakaret’ saydı

KKTC Dışişleri bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun, “Rumlar, kendilerine gelen iaşeleri ucuza Kıbrıslı Türklere satıyor” söylemi, Dipkarpaz’da büyük tepki gördü.

Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun, Havadi Yazarları, Öntaç Düzgün ve Mete Hatay’a yaptığı açıklamada, “Kimse bizi, Rumların hayatlarını idame etmek için aldığı üç kuruşluk yardıma muhtaç insanlar olarak göstermesin. Gitsin siyasetini başka yerde yapsın, bizi aşağılamasın. Bizi aşağılıyor ama siyaset yapacak diye bunun bile farkında değil” dedi.

Dipkarpaz’da, KKTC yasalarının ve anayasasının geçerli olduğunu anlatan Coşkun, “Biz herkese eşit davranıyoruz. İnsanları Türk ve Rum diye ayırmıyoruz. Bu en azından benim görev yaptığım son dört senedir böyle. Sayın bakana da tavsiyem, KKTC sınırları içerisinde yaşayan insanları bölen açıklamalar yapmasın” dedi.

"Herkese eşit hizmet"

Dipkarpaz Belediye Başkanı olarak, yasalar tahtında, herkese eşit hizmet verdiğini belirten Coşkun, görevde olduğu sürece bunun böyle devam edeceğini vurguladı.

Türk mezarlığını temizlerken, Rum mezarlığını da temizlediklerini, caminin bakım ve onarımına katkı yaparken, kilisenin de tamirini yaptıklarını anımsatan Coşkun, “Kültür Komitesi’nden de destek alarak projelerimizi Dipkarpaz nüfus yapısına göre şekillendiriyoruz. Bunun, insanımızın en büyük zenginliği olduğunu da biliyoruz” diye konuştu.

"Biz ayrım yapmıyoruz"

Dipkarpaz’daki Rumlara ayrımcı bir gözle bakmadıklarını söyleyen Coşkun, “Her zaman Rumlara da aynı şeyi söylüyorum. Siz de bize kardeş gibi bakın. Siz- biz ayrımı yapmadan, biz olarak burada yaşayalım. İki tarafın siyasetçileri de bizi rahat bıraksın. Üzerimizden siyaset yapmasın. Maalesef Rum tarafından gelen siyasetçiler de ayrımcılık tohumları ekmeye çalışıyor. Tahsin bey gibi davranan Rum siyasetçiler de var. Ben ayrım yapmıyorum, iki tarafa da çağrı yapıyorum. Dipkarpazlıları rahat bırakın” ifadesini kullandı.

“Rahatsız oldum”

Dipkarpaz- Kaleburnu insanının “Rumlara gelen iaşeyi ucuza satın alıyorlar” diye gösterildiğini söyleyen Suphi Coşkun ,bunun kendisini çok rahatsız ettiğini söyledi. Coşkun, Bölge insanının “İaşe yardımını ucuza almak için bekleyen aç insanlar” gibi gösterilmesini kınadı

Bugüne kadar, “Rumlara gelen iaşeyi ucuza alan birini” duymadığını, kendisine de böyle bir bilgi ulaşmadığını söyleyen Coşkun, Ertuğruloğlu’nun yaklaşımının son derece rencide edici bir üslupla olaya yaklaştığını vurguladı.

Coşkun sözlerini şöyle noktaladı:

“Tahsin bey bilsin ki, burada şerefimiz ve onurumuzla yaşıyoruz. Ve şunu da bilsin ki, burada, KKTC sınırları içerisinde yaşayan insanların milliyetine bakmaksızın da, yasalar tahtında herkese eşit davranıyoruz. Biz bakınca, insan görüyoruz, insanca davranıyoruz.

Rumlarla hiçbir sorunumuz olmadı. Göreve geldiğim ilk gün, papazla da konuştum. Papaza dedim ki, ‘Siz siyaset yapmadığınız sürece, imama nasıl davranırsam, sana da öyle davranacağım…’ Şu ana kadar bunun dışında bir ilişkimiz olmadı.

Buradaki tüm Rumlara da her zaman aynı şeyleri söylüyorum. Siyasete, siyasetçilere alet olmaya gerek yok. Burada mutlu yaşamak istiyorsak, ayrımcı siyaset gütmemeli, Rum ya da Türk tarafından bunu körükleyen siyasetçilere de fırsat vermemeliyiz.”