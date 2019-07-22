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Hakkarili Şehit Aileleri ve Gazilerden “Doğu Akdeniz” açıklaması

22 Temmuz 2019 Pazartesi 21:39
Hakkarili Şehit Aileleri ve Gazilerden “Doğu Akdeniz” açıklaması

Hakkari Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı ve Derneği, Avrupa Birliğinin (AB) Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetleriyle ilgili aldığı yaptırım kararlarına tepki gösterdi.

Dernek Başkanı Abdurrahman Er, yaptığı basın açıklamasıyla AB ülkelerinin Doğu Akdeniz’de söz hakkı olmadığını vurguladı.

Er, “Avrupa Birliğinin ülkemizin bu faaliyetlerini yasa dışı olarak niteleyen açıklamalarını nefretle, şiddetle kınıyoruz. Kıbrıs’ta sadece Rum kesimi yaşamamaktadır. Kıbrıs iki uluslu bir devlettir. Rum kesiminin ne hakkı varsa Türk kesiminin de o kadar hakkı vardır.” dedi.

Adanın doğal gaz ve petrol kaynaklarının kapsamlı bir uzlaşma halinde, iki toplum arasında eşit şekilde paylaştırılması gerektiğine inandıklarını kaydeden Er, “Bu yolda Hakkari Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı ve Derneği ve ayrıca Güvenlik Korucuları Derneği olarak hükümetimize sonuna kadar yürekten destek verdiğimizi beyan ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasına, dernek üyeleri ile Güvenlik Korucuları Derneği Başkanı Emrullah Kaya da katıldı.

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