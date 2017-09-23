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Hakkı olana verilmiyor

Ülkeye turist vizesiyle girenlere vatandaşlık verilirken, 17 yıldır KKTC’de yaşayan ve çalışma iznli Yusuf Çiftçi ve ailesi vatandaşlık alamıyor

23 Eylül 2017 Cumartesi 15:01
Hakkı olana verilmiyor

Eniz ORAKCIOĞLU

2000 yılında ailesi ile birlikte KKTC’ye gelen Yusuf Çiftçi, 17 yıldır Kuzey Kıbrıs’ta yaşamını sürdürmekte. 2004 yılında kayıt altına alınan Çiftçi, oturma iznini de aldıklarını anlatıyor. Yıllardır vatandaşlık için beklediklerini sürekli aksilikler yaşadıklarını 5 yıl olan vatandaşlık hakkının 7 yıla daha sonra da 10 ve en sonda 15 yıla çıkartıldığını belirterek, “Vatandaşlık hakkı elde ettik, süremizi doldurduk ve geçen yıl vatandaşlığa başvurduk. Başvuru yaptığımız dönemlerde 6 aylık evrak süresi kabul edilirken, 3 aylığa düşürüldü ve evraklarımız kabul edilmedi, yenilememiz söylendi. Evraklarımızı yenileyerek yeniden başvurduk. Ama bu seferde eşim taşıyıcı diye vatandaşlık veremeyiz dediler” şeklinde konuştu.

“Taşıyıcı diye vatandaşlık vermediler”

Çiftçi, sözlerine şu şekilde konuşuldu; “Taşıyıcılık bulaşıcı olmamakla birlikte iki çocuğum var ve ikisi de çok sağlıklı beyaz kimlik dahi aldılar. 1 yıldır vatandaşlığı alabilmek için İçişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında gidip geliyoruz, ama önümüze sürekli bir problem çıkıyor. Son olarak da bana İçişleri Bakanlığından taşıyıcıların vatandaş olabilmesi için yasa çıkacağı söyledi. Ama bu konu ile ilgili Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu ile bizzat konuştum, o ise bize gerekli imzaları attıklarını ve vatandaşlık için önümüzde bir engel olmadığını söyledi. İçişleri Bakanlığı Müstearı Sağlık Bakanlığından vatandaşlığa uygun olduğumuza dair yazı isterken, Sağlık Bakanı Müsteşarı her şeyin tamam olduğunu söylüyor. Ne yapacağımızı bu sorunu nasıl çözeceğimizi bilmiyoruz.”

“Torpillilere vatandaşlık veriliyor”

12 yıldır çalışma izni ile bu ülkede kaldığını vurgulayan Çiftçi, “Artık vatandaş olmayı hak ettiğimi düşünüyorum. Benden sonra bu ülkeye gelenler torpille vatandaşlık alırken benim hakkım olmasına rağmen alamıyorum” şeklinde konuştu.

Yeni Bakış Gazetesi

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