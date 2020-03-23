Hakkında yasal işlem başladı

Güvercinlik’te bir gece kulübü, Bakanlar Kurulu kararına rağmen faaliyette bulunduğu için işletmecisi hakkında işlem yapıldı.
Polisin açıklamasına göre, gece kulübü dün polis tarafından yapılan kontrollerde tespit edildi.
13.03.2020 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından Corona Virüsü ile ilgili tedbir amaçlı bazı iş yerlerinin açılmaması yönündeki kararı uyarınca gece kulüplerinin açılması yasak.
Amerikada yaşıyorum. Bizim burada Porno sektörüde kapandı.
Bazi insanlar kural tanimaz. Yasak ne varsa ,onu yapmaya calisiyorlar.
ben oraya kimseyi goturmedim
Bu haberi yazan gazetecin.. neyse. Işininiz gücünüz yalan, müsteri geldi sorfu açıkmı yok denildi. Bir bardak içecek istedi insanlık hali verdik. Polis geldi neymiş işletiliyor.
Fuhuş yuvası eksikti bu acil durumda pezevenglerin maması eksildi dümbüklerin alayına nalet olsun bitmediniz be pezevengler kıbrısa en büyük virüs hastalık yeri gece kulübünde ama uyanan mı yok gözler mi kör para işte başka ne olacak birilerinin işine gelmese çok kapatılmıştı buda o kansızların para hırsı yüzünden geliyor maalesef doyumsuzlar aç oğlu açlar