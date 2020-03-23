Hakkında yasal işlem başladı

Güvercinlik’te bir gece kulübü, Bakanlar Kurulu kararına rağmen faaliyette bulunduğu için işletmecisi hakkında işlem yapıldı.

Polisin açıklamasına göre, gece kulübü dün polis tarafından yapılan kontrollerde tespit edildi.

13.03.2020 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından Corona Virüsü ile ilgili tedbir amaçlı bazı iş yerlerinin açılmaması yönündeki kararı uyarınca gece kulüplerinin açılması yasak.