HAKKINIZ ÖDENEMEZ

Pandemi süreci aslında sizlerin insanlık için ne kadar önemli bir görev yürüttüğünüzü gözler önüne serdi!..

Bir yıldır tüm riskleri alarak bizler için mücadele ediyorsunuz!..

Çoğunuzun bu bir yıl içerisinde evinizin yolunu unuttunuz!..

Ailenizden, çocuklarınızdan ayrı kaldınız!..

Zorlu şartlarda en iyisi için çabaladınız!..

Bizlerle ağladınız bizlerle sevindiniz!..

Hayat verdiğiniz insanlar için sevinç, hayat vermek için her şeyi yaptığınız ama başaramadığınız insanlar için acı gözyaşları döktünüz!..

Hakkınız gerçekten ödenemez!..

Belki sağlık sistemimiz yeterli değil...

Belki teknolojik ve ekipman olarak çok eksiğiz...

Belki çalışan sayısı çok yetersiz...

Fakat sizlerin insanüstü gayretleriniz tüm bu eksiklikleri bizim hissetmemizi kısmen de olsa engelliyor!..

Biliyorum, size “Hakkınız ödenemez” diyenler gibi sizin ek mesainizi tartışacak kadar alçalan bir zihniyet de var!..

Sadece bu konunun dahi gündem yapılmasının sizi ne kadar kahrettiğini görebiliyorum...

Oysa size dünyaları verebilsek bile hakkınız yine de ödenemez!..

O nedenle sadece 14 Mart değil yıl 365 gün iyikimizsiniz!..

Doktorundan hemşiresine, tüm ama tüm sağlık çalışanlarına sonsuz teşekkürler...

Sizinle aynı toplum içerisinde nefes alabilmek benim için onurdur...