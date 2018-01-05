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Haklıyken haksız duruma düştüler

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Kendilerine borcu olan şahsın evine girip bilgisayarını çalan iki kafadar tutuklandı.

05 Ocak 2018 Cuma 17:15
Haklıyken haksız duruma düştüler
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Diyalog'tan Suna Erden'in haberine göre, Girne’de 31 Aralık 2017 tarihinde meydana gelen olayda alacakları olduğu gerekçesiyle bir şahsın evinden bilgisayar çalan Süleyman Bostancıoğlu ile Özhan Samsum gözaltına alındı. Zanlılar, haklarında başlatılan soruşturma kapsamında dün tutuklama talebi ile Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Zanlılar, bilgisayarını çaldıkları şahsın kendilerine borcu olduğunu ifade ederek, “Empati yaptık” dedi.

Duruşmada zanlılar hakkında iddiaları aktaran polis, 31 Aralık 2017 tarihinde sat 01.30 sıralarında iki zanlının Girne’de O.K. isimli erkek şahsın Bengisu Apartmanında bulunan dairesine girdiklerini söyledi. Zanlıların balkonun kapısından eve girdiklerini kaydeden polis, yatak odasında bulunan bin 500 TL değerindeki dizüstü bilgisayarı çaldıklarını ifade etti. Zanlıların aynı yerden çıkış yaptığını belirten polis, her iki zanlının da önceki gün tespit edilerek gözaltına alındığını söyledi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini ifade ederek bir gün tutukluluk talep etti. Mahkeme talebi onaylarken söz hakkı alan zanlı Bostancıoğlu, “Alacağım vardı, o yüzden yaptım” dedi. 

Zanlı Samsum ise, “O gün aradık defalarca telefona bakmadı. Ben sadece arkadaşımın yanında olmak istedim. Empati yaptık” ifadelerini kullandı.

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