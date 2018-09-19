HAKSEN Cezaevi için eylem uyarısında bulundu

HAKSEN, 24 Eylül Pazartesi günü mesai bitimine kadar “baremlerin iadesi” ile ilgili somut bir adım ve ikna edici bir takvimlendirme yapılmadığı takdirde, yasal çerçevede süresiz grev de dâhil olmak üzere eylem süreci başlatacağını ve bu sürecin ancak haklarının yasal olarak alındığı zaman son bulacağını bildirdi.

HAKSEN Genel Başkanı İzzet Türkmen yazılı açıklamasında, İçişleri Bakanlığı’yla, Merkezi Cezaevi personelinin özlük hakları ile ilgili sorunun çözümü için denedikleri tüm diyalog girişimlerinin sonuçsuz kaldığını ifade ederek, eleştirilerde bulundu.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’a konu ile ilgili yazılan yazıyı da paylaşan Türkmen, sorunun zamana yayılmasını değil çözüm üretilmesini istediklerini kaydetti.

Türkmen, 180 kişilik cezaevinde 530 mahkûmun barındırılmaya çalışıldığını, hem mahkûmlar hem de cezaevi çalışanlarının “insanlık dışı” bir ortamı paylaşmaya mahkûm edildiğini savunarak, şunları kaydetti:

“Cezaevi çalışanları fare, yılan, akrep, pislik ve bulaşıcı hastalık yuvası halini alan noktalarda nöbet tutmaya mecbur bırakılmakta, insanlık dışı ortamlarda çalıştırılmaktadır.

Cezaevi personelinin baremleri 40 yılı aşkın bir süredir ‘gasp’ edilmektedir. Merkezi Cezaevi çalışanları köle değildir. Çalışanlar İçişleri Bakanlığına bağlı birer kamu görevlisidir.

24 Eylül Pazartesi mesai bitimine kadar gasp edilen baremlerin iadesi ile ilgili somut bir adım ve ikna edici bir takvimleme yapılmadığı takdirde yasal çerçevede süresiz grev de dâhil olmak üzere eylem süreci başlatacak ve bu süreç ancak hakkımız yasal olarak alındığı zaman son bulacaktır.

Tercih tamamen sizindir. Diyalog mu, eylem mi? İstenmeyen bu sürecin yaşanması durumunda şimdiden tüm mahkûm ve ailelerinden çalışanlar adına özür dileriz. Bizler bu haklı direnişimiz boyunca mahkûm ailelerinin de bizlerle birlikte olacağının bilinci içerisinde, ‘huzurlu çalışanlar kaliteli hizmet’ sloganı ile ivedi barem haklarımızın teslim edilmesini istiyoruz.”