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HAKSEN'den Maliye Bakanlığı'na vergi talebi

11 Ocak 2019 Cuma 16:02
HAKSEN'den Maliye Bakanlığı'na vergi talebi

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN),  Maliye Bakanlığı’ndan, vergi matrahlarının dar gelirlilere biraz nefes aldırmak üzere yeniden belirlenmesini talep etti.

Sendika Genel Başkan İzzet Türkmen imzasıyla Maliye Bakanlığı’na gönderilen ve basına da açıklanan yazıda şunlar kaydedildi:

“Halen uygulanmakta olan kişisel indirim miktarı 21 bin 750 TL’dir. Son bir yılda yaşanan hayat pahalılığı karşısında 2019 yılı için geçerli olacak kişisel indirim miktarı en az 37 bin 728 TL olarak belirlenmesi gerçekçi ve adil olacaktır.

Yeni kişisel indirim miktarı rakamının 2019 Ocak ayı maaş işlemlerinde dikkate alınabilmesi için ivedilikle belirlenmesi gerekli görülmektedir.

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Mevcut asgari ücretin aşağıda verilen normal gelir vergisi matrah aralığına dokuzuncu aydan sonra dahil olur hale gelmesi de ne kadar eski bir düzenleme olduğunun delilidir.

Halihazırda ortalama bir kamu görevlisi 12 aylık maaşının yaklaşık üç ayını kendisinden kesilen gelir vergisi ile öder durumdadır.

Bu nedenle vergi matrahlarının dar gelirlilere biraz nefes aldırmak üzere yeniden belirlenmesi, aralıklarının ciddi oranda açılması için oranlar aynı kalmak kaydıyla matrahların üç kat arttırılarak vergi yükünün üst gelir düzeyine kaydırılması açısından yerinde bir düzenleme olacaktır.

Sosyal devlet anlayışı ile hareket edilerek yukarıdaki taleplerimizin ivedilikle karşılanması sendikamız HAKSEN’in tüm çalışanlar için genel talebidir ve konunun her platformda takipçisi olacaktır.”

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Anahtar Kelimeler:
HAKSEN
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