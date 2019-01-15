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HAKSEN: “Hükümetin vergide oyunu”

 Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), hükümetin vergide “oyun” oynadığını ve hayat pahalılığı artışına vergi ile el koyduğunu savundu. 

15 Ocak 2019 Salı 18:43
HAKSEN: “Hükümetin vergide oyunu”

HAKSEN Genel Sekreteri Fırat Yılmaz yazılı açıklamasında, maaş karşılığı çalışanlardan, safi kazanç üzerinden Gelir Vergisi Yasası’nın 12. maddesiyle uygulanan kişisel indirimden ayrı, yine aynı yasanın 14. maddesi uyarınca uygulanan özel indirim miktarının yüzde 17’den yüzde 10’a indirildiğini öne sürdü.

Yılmaz, bunun henüz resmen açıklanmamış olmasına rağmen kamu işçilerine ödenen 15 günlük ödemeden anlaşıldığını ifade ederek, şunları kaydetti:
“2018 yılı ikinci yarısının üç aylık artışına el koyan hükümet oranındaki aylık hayat pahalılığını da ek vergi yükü ile daha vermeden almaktadır. 

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2018 yılı ikinci altı ayı için fiilen gerçekleşen 17,85 oranındaki artış ile vaat ederek maaşlara yansıtmış olduğu 19,88 oranında hayat pahalılığı arasındaki 2,03 oranındaki farkı vergi yoluyla emekçilerin sırtına yüklemiştir. 
Hükümet kendi yanlışlarını hem kamu çalışanlarına hem özel sektör çalışanlarına hem de götürü çalışan esnafa acımasızca uygulamaktadır.

Vergi düzenlemeleri sadece kamuyu ilgilendiren bir konu değildir. Vergi tırpanından vergiye tabi her emekçi hem de götürü usulde vergilendirilenler aynı şekilde etkilenecektir.”
Yılmaz, HAKSEN olarak Maliye Bakanlığı’na yaptıkları yazılı başvuruda; “vergi matrahları genişletilerek kişisel indirimin artırılarak vergi yükünün çok kazanana doğru kaydırılması asgari ücret üzerinde maaş alanların da bir nebze rahatlatmasını” talep ettiklerini, ancak Maliye Bakanlığı’nın emekçinin maaşının yolunu kestiğini ve “verdim” dediği hayat pahalılığı artışına da vergi ile el koyduğunu iddia etti.

“Emeği ile çalışanlara; milyonlarca lira muafiyet tanıdığınız bazı işletme gruplarına gösterdiğiniz anlayışı gösterin” diyen Yılmaz, taleplerini şöyle sıraladı:
“Vergi matrahlarını genişletin, vergi oranlarını az kazanandan az, çok kazanandan çok olacak şekilde yeniden belirleyin, özel indirim ve kişisel indirimleri yükseltin.”

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HAKSENHükümetVergiHaberGündemKıbrıs
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