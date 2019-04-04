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HAKSEN, Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı İle İlgili Eleştirilerini Başbakan’a Sundu

04 Nisan 2019 Perşembe 16:39
HAKSEN, Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı İle İlgili Eleştirilerini Başbakan’a Sundu
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Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAK-SEN), Başbakan Tufan Erhürman’ı ziyaret ederek, “kamu reformu” olarak nitelendirilen  Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı ile ilgili görüş, öneri ve eleştirilerini yazılı olarak  Başbakan Tuıfan Erhürman’a iletti.

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HAK-SEN’den yapılan açıklamaya göre, toplantıda, Başbakanlık Müsteşarı Hasan Alicik ile Personel Dairesi Müdürü Nahide Eraslan  da hazır bulundu.

HAKSEN’i Başkanı İzzet Türkmen ve Genel Sekreter Fırat Yılmazın temsil ettiği toplantıda söz konusu yasa tasarısı ile ilgi maddeler ele alındı.

Başbakan’a sunulan  metinde, yeni Kamu Görevlileri Yasası tek başına yürürlüğe girdiğinde kamu hizmetinin sunuluş yönteminde ve niteliğinde değişimler içermeyeceği ileri sürüldü.
Tasarının, kamu hizmetinin kapsamını sadece memurlarla sınırlı tutarak, belediye ve KİT’lerde değişim içermediği gibi Anayasa’da bahsedilen  “diğer kamu görevlilerini” görmezden geldiği görüşüne yer verildi.
Metinde, kamu hizmetlerinin adil, etkili ve verimli, süratli, kaliteli sunumu yerine sadece personelin hakları ile sınırlı kaldığı öne sürüldü.
Metinde, yapılan çalışmalara bakıldığında, söz konusu yasa tasarısı ile olası reform hedefleri arasında çok zayıf bir ilişki bulunduğu iddia edildi.

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Anahtar Kelimeler:
HAKSEN
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