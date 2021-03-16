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HAKSEN, KAMUDA DÜZENLİ PCR TALEP ETTİ

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), kamu çalışanlarına yönelik düzenli PCR testi yapılmasını talep etti.

16 Mart 2021 Salı 10:34
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HAKSEN, KAMUDA DÜZENLİ PCR TALEP ETTİ

HAKSEN Yönetim Kurulu Üyesi Salih Erşangil, iş yerlerinde çıkan yerel vakalar sonrası hem kamu hem de yoğunluk yaşanan özel iş yerlerindeki çalışanların güvenliğiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Erşangil, özel sektörde, iş yerlerine 15 günde bir PCR zorunluluğu getirilirken, kamuda bu uygulamanın yapılmadığını, bu nedenle vakaların artmaya devam ettiğini ifade etti.

Devlet dairelerinde de düzenli PCR testleri uygulanması gerektiğini belirten Erşangil, “Gerek kamuda gerekse de özelde çalışanların sağlığı bizler için önemlidir. Açılım süreci çalışanların güvenliğini sağlandığı oranda başarıya ulaşabilir” dedi.

Erşangil, hükümetin yerel bulaşı durdurmadan, ekonomik sıkıntıları bahane ederek, açılıma gittiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

“Açık olan sektörlere ise Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından, 15 günde bir PCR testi yapma mecburiyeti kılınmıştır. Açılan sektörlerin içerisinde Kamu sektörü de bulunmaktadır. Ancak bugüne kadar kamu çalışanlarına, bulaş görülen yerler dışında, PCR testi yapılmamıştır. Yapılmayan PCR testleri, mevcut vakaların tespit edilememesine ve dolayısıyla yerel bulaşın yayılmasına neden olmaktadır.

Özel sektörde ise yoğun çalışan iş yerlerinde iş verenlerin yığılmanın önüne geçmekte isteksiz davrandığı ve çalışanların endişe içerisinde çalışmak durumunda kaldığı örnekler sendikamızın bilgisine getirilmektedir.

Hal böyleyken, Sağlık Bakanlığından talebimiz, bir an önce tüm kamu çalışanlarına yönelik, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin öngördüğü şekilde PCR testi uygulamasına başlanması ve bu sayede yerel bulaşın önüne geçilmesidir. Özel sektörde ise çalışma koşulları daha yakından takip edilmeli, önlemlerin alınması noktasında ısrarcı olunmalıdır. Gerek kamuda gerekse de özelde çalışanların sağlığı bizler için önemlidir. Açılım süreci çalışanların güvenliğini sağlandığı oranda başarıya ulaşabilir.”

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HAKSEN
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