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HAKSEN, KHK’da Ay Sonu Emekli Olacak Üyenin Yerine Atama Yapılmasını Talep Etti

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), 29 Ocak’ta emekliye ayrılacak olan Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK) üyesinin yerine yeni atama yapılmaması durumunda binlerce kamu çalışanının terfi haklarının uzunca süre ellerinden alınacağını savundu.

20 Ocak 2020 Pazartesi 17:51
HAKSEN, KHK’da Ay Sonu Emekli Olacak Üyenin Yerine Atama Yapılmasını Talep Etti

HAKSEN Başkanı İzzet Türkmen yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın yaklaşan seçimler nedeniyle bu atamayı yapmayacağı yönünde bilgi aldıklarını iddia ederek, şöyle devam etti:
 
“Bu atama yapılmazsa bilinmelidir ki binlerce kamu çalışanının terfi hakları uzunca bir süre ellerinden alınacaktır. Zaten iş yükü inanılmaz ağır olan KHK’nun yazılı sınavını yapmış olduğu sınavların sözlülerini yapamaması durumunda; hem KHK yeniden bu sınavların yükünü tekrar yüklenmek zorunda kalacak, hem de sınavda başarılı olanlar sınavın yasal geçerlilik süresi dolacağından hak mahrumiyetine uğrayacaklardır.”

Ayrıca Kamu hizmetlerinin sürdürülebilmesi için acil olarak istihdam yapılması gereken bir çok dairede personel eksiklikleri hat safhaya çıkacak işe girebilmek adına sınav bekleyen binlerce vatandaşımız da aylarca bu kararın sonucu adeta cezalandırılacaklardır. 

Üstte belirttiğimiz ve herkesimin mağdur olacağı bu süreci Sayın Cumhurbaşkanı’nın daha iyi analiz ederek buna imkan vermeden atamayı bir an önce gerçekleştirmesi sendikamız HAKSEN ve toplumumuz adına büyük önem arz etmektedir.”

Açıklamasında konuya ilişkin Cumhurbaşkanı’na yazdığı mektubu da   paylaşan Türkmen, mektupta, söz konusu  emeklilik dolayısıyla  ile KHK’nın  görevlerini yerine getirmesinin  mümkün olmayacağını belirterek, kamuda yapılan terfi sınavları sonrasında yapılacak sözlü sınavların, ilk atama sınavlarının seçim yasaklarına takılması ve hak mahrumiyetine sebep olma ihtimaline yer verdi.

Mektupta, “HAKSEN olarak sınavların seçim yasaklarından önce ivedilikle düzenlenip, yapılması ve herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için gerekli olan yeni Kamu Hizmeti Komisyonu üyesinin tarafınızdan seçim yasakları süreci yaşanmadan atanması, ülkenin üstte belirttiğimiz kaos ortamı yaşanmaması adına hayati bir önem taşımaktadır” denildi.

Anahtar Kelimeler:
HAKSENKHK
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