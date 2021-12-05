Künye
Kıbrıs 17
parçalı bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
30 ay hapis cezası
30 ay hapis cezası
Kadına şiddet bitmiyor!
Kadına şiddet bitmiyor!
Zanlılara Tahkikat Amaçlı İkişer Gün Tutukluluk Verildi
Gazimağusa'da bisiklet hırızlığı
Uyuşturucu zanlıları mahkemeye çıkarıldı
Uyuşturucu zanlıları mahkemeye çıkarıldı
Müşteri gibi girdi, mağazadan kıyafet çaldı
Müşteri gibi girdi, mağazadan kıyafet...
banner107
Flaş Haber
İki kişi tutuklandı
Kapat

HAKSEN KTHES ve sağlık çalışanlarına destek belirtti

HAKSEN, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'nde sağlık emekçilerinin darp edilip, Acil Servis’e maddi zarar verilen olayı kınadı, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası ve sağlık emekçilerine destek belirtti.

05 Aralık 2021 Pazar 13:38
0 Okunma
HAKSEN KTHES ve sağlık çalışanlarına destek belirtti
banner108

HAKSEN Başkanı Eren Büyükoğlu yazılı açıklamasında, “Özellikle son 2 senedir içinden geçtiğimiz pandemi döneminde, emekleri ve verdikleri mücadeleyle her zamankinden daha büyük saygıyı hak eden sağlık emekçilerimize yapılan her türlü saldırının karşısında olduğumuzun bilinmesini isteriz” dedi.

Bu gibi olayların, başkalarına da cesaret vermemesi ve örnek teşkil etmemesi açısından hem Sağlık Bakanlığı hem de hükümet nezdinde en yüksek perdeden kınanmasının önemini vurgulayan Büyükoğlu, darp edilen sağlık emekçilerine geçmiş olsun dileklerini iletti, olayın aydınlatılmasını istedi.

Anahtar Kelimeler:
HAKSENKTHES
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avukat Ongun Talat CTP'den aday
Avukat Ongun Talat CTP'den aday
CTP Genel Başkanı Erhürman, akaryakıt konusunda yaşanılanları eleştirdi
CTP Genel Başkanı Erhürman, akaryakıt konusunda yaşanılanları eleştirdi
Serhan Aktunç: Çok büyük bir pazar olan Çin’le ilgili bir çalışmamız var
Serhan Aktunç: Çok büyük bir pazar olan Çin’le ilgili bir çalışmamız var
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim