Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Android cihazlarda kamera tehlikesi!
Android cihazlarda kamera tehlikesi!
12 yılda 286 ayrı kadınla evlendi!
12 yılda 286 ayrı kadınla...
Erkekler için 13 yıl etkili doğum kontrol yöntemi geliştirildi
Erkekler için 13 yıl etkili...
Aileler çok geç fark ediyor! Disleksi belirtileri neler?
Aileler çok geç fark ediyor!
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak diye...
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak...

HAKSEN, Mindfulness-Bilinçli farkındalık konulu seminer düzenledi

30 Kasım 2019 Cumartesi 16:30
HAKSEN, Mindfulness-Bilinçli farkındalık konulu seminer düzenledi

HAKSEN, Mindfulness - Bilinçli farkındalık konulu seminer düzenledi.

Sendikadan verilen bilgiye göre, elde edilen geliri Çağlayan Sosyal Hizmetler Çocuk Yurduna bağışlanacak olan seminere, konuşmacı olarak yazar Bülent Gardiyanoğlu katıldı. YDÜ AKM Salonu’ndaki seminer öncesi Lütfiye Özipek konseri yer aldı.

Seminerde açılış konuşmasını yapan  HAKSEN Genel Başkanı İzzet Türkmen, “İlk başladığı günden bu yana HAKSEN olarak aynı çizgimizde devam ederek, emekçinin yanında olmaya, ancak bunu yaparken de hak ve eşitlik ilkesini ön planda tutarak önce uzlaşıyla, iletişimle sorunları çözmeye, ülkemiz, toplumumuz faydasına çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Her zaman “daha iyi nasıl oluruz, daha fazla ne katkı koyabiliriz?” sorularını  sorarak hedeflerini belirlemeye çalışacaklarını belirten Türkmen, “Hızlı değil, emin adımlarla yürümek istiyoruz. Bize gerçekten inanan ve güvenen üyelerimizi ve üye olmak isteyen herkesi  işbirliği yapmaya davet ediyoruz. Bizimle birlikte olan, bizleri destekleyen ve bugüne katkı koyan herkese çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Türkmen, hem sosyal hem de akademik alanda  hazırlandıkları yeni projeleri de tanıttı.

Anahtar Kelimeler:
HAKSEN
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tabipleri Birliği: KKTC Vatandaşı 75 Kişi HIV Tanısı ile Yaşıyor
Tabipleri Birliği: KKTC Vatandaşı 75 Kişi HIV Tanısı ile Yaşıyor
Demokrat Parti’nin 19. Olağan Genel Kurultayı yapılıyor
Demokrat Parti’nin 19. Olağan Genel Kurultayı yapılıyor
‘Çevrenin Yeşil Hat Ötesi Tahribatı’ konulu seminer düzenlendi
‘Çevrenin Yeşil Hat Ötesi Tahribatı’ konulu seminer düzenlendi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim