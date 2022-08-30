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HAKSEN: Mücadelemiz artarak devam edecektir

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), sendikaların kamuoyunda Göç Yasası olarak da bilinen “Kamu Çalışanlarının Aylık Maaş –Ücret ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası” konusunda taleplerini görüşmek için dün Maliye Bakanlığı’nda yapılan toplantı konusunda açıklama yaptı.

30 Ağustos 2022 Salı 10:34
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HAKSEN: Mücadelemiz artarak devam edecektir


HAKSEN açıklamasında, toplantıda taleplerine karşılık, üniversite mezuniyeti gerektiren hizmet sınıflarına 100TL, lise mezuniyeti gerektiren hizmet sınıflarına 200TL ve ortaokul mezuniyeti gerektiren hizmet sınıflarına da 300TL brüt artış önerisi ile 2023 Ocak ayında vergi dilimlerinde düzenleme yapılması önerisi getirildiğini ifade etti.

 Açıklamada, “Sendika olarak yaptığımız değerlendirmede, yapılan artış önerisinin çalışanlarla dalga geçmek olduğu kanaatine varılarak masadan kalkılmıştır. Mücadelemiz artarak devam edecektir” ifadeleri kullanıldı.

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