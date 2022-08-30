HAKSEN: Mücadelemiz artarak devam edecektir

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), sendikaların kamuoyunda Göç Yasası olarak da bilinen “Kamu Çalışanlarının Aylık Maaş –Ücret ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası” konusunda taleplerini görüşmek için dün Maliye Bakanlığı’nda yapılan toplantı konusunda açıklama yaptı.