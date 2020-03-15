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HAKSEN: “Tedbirler yarım yamalak”

HAKSEN, hükümetin Koronavirüse karşı aldığı tedbirleri, ‘yarım yamalak’ diye nitelendirdi.

15 Mart 2020 Pazar 15:07
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HAKSEN: “Tedbirler yarım yamalak”

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), hükümetin Corona 19 virüsüne karşı aldığı kararların üzerinden 24 saat geçmeden bu kararları teker teker geriye alacak şekilde geri almakta olduğunu belirterek, “Neredeyse ilk günlerde aldığı okulların tatil edilmesi kararı dışında bütün tedbirler yarım yamalak ve duyarsız şekilde uygulamaya konulacağı şeklinde karar üretmektedir” dendi.

HAKSEN, tamamıyla halk sağlığını tehlikeye atacak bu kararları alan hükümetin, çalışanların örgütleri ile istişare etme gereği dahi duymadığını belirterek, “Özel sektörde toplu işçi çıkarmaları gündeme geldiği halde onlarla ilgili bir karar üretmemektedir. Bu konuda acilen karar üretmesini sendikamız HAKSEN talep etmektedir” ifadelerine yer verdi.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamanın devamında şunlar belirtildi: “Sendikamız HAKSEN; Sağlık, Cezaevi, Sivil Havacılık ve Limanlar dışında kalan işyerlerinde tüm üyelerimiz için 16 Mart 2020 tarihinde çağrılı oldukları iş yerlerine gitmeme kararı almıştır.

Sendikamız HAKSEN, Hükümeti bu salgın konusunda daha duyarlı olmaya davet etmektedir.

Anahtar Kelimeler:
HAKSENKoronavirüsCoronavirüsBakanlar Kurulu
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faruk 2020-03-15 16:17:34

ohal şart ben coluk cocuk eve hapsettım kendımı ama tum kktc nın bunu yapması lazım mumkunse 15 gun ıcıne kapanın hıc bırsey eksılmez

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