Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
PUBG Mobile oyuncuları dikkat! Türkiye'de çok yakında...
PUBG Mobile oyuncuları dikkat!
Saç dökülmelerini önlemede çok etkili
Saç dökülmelerini önlemede çok etkili
NASA'nın TESS uydusu en küçük gezegenini keşfetti
En küçük gezegen keşfedildi
110 milyon dolarlık tablo ABD’li milyonerin
110 milyon dolarlık tablo!
PUBG deneyimini baştan aşağıya değiştirecek yeni bir güncelleme yayınladı
PUBG yeni bir güncelleme yayınladı

HAKSEN: Ulusal Eylem Planı” hedefe ulaşmalı

09 Temmuz 2019 Salı 11:50
HAKSEN: Ulusal Eylem Planı” hedefe ulaşmalı

 Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca 2017’de düzenlenen "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Çalıştayı” sonrasında oluşturulan beş yıllık “Ulusal Eylem Planı”nın hedefe ulaşması için belirlenen adımların zaman geçirmeden atılmasını istedi.
HAKSEN Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sekreteri Bilgin Şenyurt Polatcan, yaptığı yazılı açıklamada, şiddetin ortaya çıkmadan önce yok edilmesi konusunda yapılacak çalışmaların ve şiddete uğrayan kadının ayakta durması, şiddetten korunması gibi konuların yasalarla kurallara bağlanmasına ihtiyaç duyulan en önemli konular olduğunu belirtti.
“Geçici önlemlerle protokollerle her zaman ortadan kalkabilecek sistem yaratma yerine, yürütülebilir mevzuat ve bu mevzuatı destekleyecek bütçe imkanlarının sağlanması gerekmektedir” diyen Polatcan, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı hedeflerini gerçekleştirmek için yürürlüğe girecek mevzuat ile, ev içi şiddetle mücadele yöntemleri, kurumlar arası iş birliği, şiddet mağdurlarına adli yardım-destek hizmetlerinin sunulmasının ivedilik arz ettiğini ifade etti.
Polatcan, 'Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddeti Önleme ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Sözleşmesi'nin getirdiği yükümlülükler doğrultusunda devletin yükümlülüklerini hayata geçirmek için gereğini yapmasını talep ettiklerini dile getirdi ve özetle şunları kaydetti:
“Devlete ait görevlerin yürürlükteki sözleşmelere rağmen yerel yönetimlerin, meslek kuruluşların veya sivil toplum örgütlerinin çabalarına havale edilmesini devletin sorumluluklarını yerine getirmekten uzak durmasını doğru bulmuyoruz.
Yapılacak düzenlemelerde mülteci kadınlar ile tutuklu ve hükümlü kadınların durumlarının da dikkate alınması anlamlı olacaktır.
Her türlü şiddetle ilgili toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla bir eğitim müfredatının gözden geçirilmesi de faydalı bir girişim olarak görülmektedir.
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi'nin hem personel hem de bütçe kaynağı yönünden güçlendirilmesini, konunun ana omurgası olması için desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz.
Sendikamız HAKSEN, ilgili Bakanlıkların ve Dairelerin çalışmalarına katkıda bulunmaya, farkındalık etkinliklerini desteklemeye her zaman hazırdır. Konunun destekçisi ve takipçisi olmaya devam edeceğiz.”

banner22
Son Güncelleme: 09.07.2019 11:53
Anahtar Kelimeler:
KıbrısHaberUlaşmalıHedefPlanEylemHak-Sen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye'nin hedefi 2023 sonuna kadar 26 sondaj
Türkiye'nin hedefi 2023 sonuna kadar 26 sondaj
Dikkat! Elektrik kesintisi
Dikkat! Elektrik kesintisi
Akıncı, “Gençlik Platformu” kurma hazırlığındaki gençlerle bir araya geldi
Akıncı, “Gençlik Platformu” kurma hazırlığındaki gençlerle bir araya geldi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim