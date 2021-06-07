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HAKSEN: Utanmayı iyice attılar, artık tefeciliğe soyundular

HAKSEN Başkanı Eren Büyükoğlu, UBP-DP-YDP hükümetinin sendikalar ve sivil toplum örgütlerinin aidat gelirlerinden yüzde 5’ine el koyma girişimine yaptığı açıklama ile tepki gösterdi.

07 Haziran 2021 Pazartesi 18:15
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HAKSEN: Utanmayı iyice attılar, artık tefeciliğe soyundular

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Başkanı Eren Büyükoğlu, UBP-DP-YDP hükümetinin sendikalar ve sivil toplum örgütlerinin aidat gelirlerinden yüzde 5’ine el koyma girişimine tepki gösterdi. Sağlık alanındaki derneklerden sendikalara kadar tüm sivil toplum örgütlerinin gelirlerinin yüzde 5’ine el koyma amacı taşıyan yasa tasarısı görüşülmek üzere Meclis’e gönderilirken, Büyükoğlu durumu “Utanmayı iyice attılar, artık tefeciliğe soyundular” sözleriyle özetledi.

Büyükoğlu’nun açıklaması şöyle:

"UBP-DP-YDP hükümetinin sendikalar ve sivil toplum örgütlerinin aidat gelirlerinden yüzde 5’ine el koyma girişiminde olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. Azınlık hükümeti tarafından görüşülmek üzere Meclis’e gönderilen yasa tasarısı, sendikaların yanı sıra, tüm ekonomik zorluklara rağmen binbir özveri ile faaliyetlerini sürdürmeye çalışan başta sağlık ve kültürel alanda faaliyet gösteren derneklerimize de darbe vuracaktır. Sendikalar üye aidatları ile üyelerine bir çok kolaylık sağlar ve en demokratik hak olan grev hakkını güvence altına alırken, kültürel alanda bir çok derneğimiz değerlerimizi gelecek nesillere aktarmak adına önemli çalışmalar yürütmektedir. Bunun yanı sıra sağlık alanında, devlet görevlerini yerine getiremez ve kanserden diyabete bir çok hasta ilaç bulamayıp ihtiyaçlarını karşılayamazken, bir çok ihtiyaç bu alandaki derneklerin bütçesiyle karşılanmaktadır.

Hal böyleyken, hükümet edenlerin aldıkları talimatla sendikalara darbe vurmak için yaptığı bu girişim utanmazcadır, tabiri caizse ‘tefecilik’ten başka bir şey değildir. Bizler 'kaynak servet vergisinde, kaynak ultrazenginlerin servetlerindedir' dedikçe, hükümetin faturayı ısrarla halka ödetmek istemesi kabul edilemezdir.

Böylesi bir tasarı için azınlık hükümetinin Meclis’te gereken desteği bulamayacağına olan inancımızla, tüm milletvekillerini söz konusu tasarıya karşı çıkmaya çağırıyoruz. Siyasetin görevi halkı ve onun kuruluşlarını soymak değil, halka hizmet götürmektir."

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Eren Büyükoğlu
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