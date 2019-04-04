Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Microsoft'tan şaşırtan 1 Nisan kararı
Microsoft'tan şaşırtan karar!
Call of Duty Mobile ne zaman çıkacak?
Call of Duty Mobile ne...
Twitter'da doğum tarihinizi sakın değiştirmeyin!
Twitter'da bunu sakın yapmayın!
Samsung'tan zorlu koşullara dayanıklı telefon: Galaxy Xcover4
Samsung'tan dayanıklı telefon!
Huawei P30 tanıtıldı!
Huawei P30 tanıtıldı!

HAKSEN: Zamlar tek geçer yol olamaz

04 Nisan 2019 Perşembe 20:51
HAKSEN: Zamlar tek geçer yol olamaz
banner44

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN)  Başkanı İzzet Türkmen, hükümeti suçlayarak, “HAKSEN, beceriksizliğin, vizyonsuzluğun faturasının halka ödetilmesine, çare üretilmemesine bunun yerine zam üretilmesine şiddetle karşıdır. Zam tek geçer yol olamaz” dedi.

Türkmen yazılı açıklamasında, devlet olmanın gereğinin; sınırları içinde yaşayan vatandaşların ekonomik refahını sağlamayı zorunlu kıldığını ifade ederek, “Her Bakanlar Kurulu toplantısını korku filmi izler gibi bekleyen halkımız için çare üretmeyen hükümete gerek yoktur” iddiasında bulundu.

Türken halkı, siyasi partileri, sendikaları, sivil toplum örgütlerini; “klavyeden tepki göstermek” yerine,  bir halk olduğunu hükümete hatırlatmak adına ortak çaba göstermeye çağırdı.

Türkmen, “ilk reklamlı” elektrik zammının yetmediğini, Bakanlar Kurulunun dün de akaryakıta zam yaptığını kaydetti.

Hükümete sert sözlerle eleştirilerde bulunan Türkmen, “Hükümet ortaklarına Şubat 2018’den önce zamlar konusunda söylediklerini Google’dan aramalarını şiddetle öneriyorum” dedi.

Hükümetin zam yapmak dışında herhangi bir formül üretmek yolunu aramadığını savunan Türkmen, şöyle devam etti:

 “Hükümetin başı ortaklarla uyum içindeyiz, problem yok diyor. Madem ki işler yolunda, faturayı halk olarak ödemek istemiyoruz. Arada bir de nefes alacağımız kararlar üretin. Esnafı ve çiftçiyi düşünmeyen turizm sektörünü lokomotif ilan edip elektrik zamlarıyla tökezleten elektrik faturasını asgari ücretlinin kâbusu haline getiren hükümet, her seferinde dövizi ve dışarda yaşanan olumsuzlukları bahane göstererek yükü dağıtmadan rast gele fatura edecekse; neden hükümet var. Bir zamanlar dedikleri gibi, emektar muhasebeci konumundadırlar. Gelene geç demek hükümet olmak değildir.

Türkmen, hükümetin fiyat ayarlaması adı altında acımasızca yaptığı zamların ülkedeki fiyatları domino etkisiyle etkileyeceğini, esnafın, çiftçinin işini, asgari ücretlinin hayatını alt üst edeceğini ve tüm halkın ekonomik hayatına olumsuz etki yapacağını savundu

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Taçoy: Türkiye’de elektrik KKTC’nin yarı fiyatı
Taçoy: Türkiye’de elektrik KKTC’nin yarı fiyatı
12 kaçağın 8’i ihraç ediliyor!
12 kaçağın 8’i ihraç ediliyor!
Çan hırsızları 4 gün daha tutuklu kalacak
Çan hırsızları 4 gün daha tutuklu kalacak

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim