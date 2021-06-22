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Akaryakıta yine zam!
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HAKSEN’den Akaryakıt Zammına Eleştiri

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Başkanı Eren Büyükoğlu, akaryakıt zammını eleştirdi.

22 Haziran 2021 Salı 10:27
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HAKSEN’den Akaryakıt Zammına Eleştiri

Büyükoğlu yaptığı yazılı açıklamada, son dönemde akaryakıt başta olmak üzere birçok zammın yapıldığını belirterek, TL’nin değer kaybı ve pandeminin etkisine rağmen asgari ücretin yerinde saydığını kaydetti.

“Değişmeyen tek şey maalesef yine asgari ücrettir, asgari ücretlinin çektiği çiledir” diyen Büyükoğlu, asgari ücretin pahalılık ve zamların yanında ‘şaka gibi’ kaldığını ileri sürdü.

Ülkede toplu taşımanın da yetersiz olduğunu belirten Büyükoğlu, “Son akaryakıt zammıyla asgari ücretli artık maaşını işe gelip giderken bitirmiş olacak” ifadelerini kullandı.

Ekonomik kriz ortamından çıkmak ve halkın nefes alabilmesi için acilen ‘Servet Vergisi’ uygulanması gerektiğini savunan Eren Büyükoğlu, aksi durumda halkın yüzde 99’unun fakirleşeceğini iddia ederek, bunun ülkedeki toplumsal huzuru aşağılara çekeceğini kaydetti.

Büyükoğlu, “Eğer yönetenlerin geleceğe dair amaçladığı bu değilse, acilen harekete geçilmelidir” dedi.

Son Güncelleme: 22.06.2021 10:29
Anahtar Kelimeler:
HAKSENAkaryakıt Zammı
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