HAKSEN:Hiçbir iş çalışanların sağlığından önemli olamaz

Eşit Hak ve Adalet Sendikası Başkanı Eren Büyükoğlu yaptığı açıklama ile Gelir ve Vergi Dairesi’nde bir personelin temaslı olmasına rağmen müdür baskısı ile işe gelmesine tepki gösterdi.

Temaslı olduğunu bilen ve kendini izole eden çalışan, test sonucu akşam saatlerinde çıkacak olmasına rağmen müdürünün baskısı sonucu işe geldi. Söz konusu çalışanın akşam saatlerinde çıkan test sonucu, personelin Koronavirüs pozitif olduğunu ortaya çıkardı.

Duruma tepki gösteren HAKSEN Başkanı Büyükoğlu ise “Çalışanın test sonucu çıkmadan müdür baskısı ile işe gelmek zorunda kalması kabul edilemez. Hiçbir şey çalışanların sağlığından daha önemli olamaz. Kalabalık çalışma yerleriyle ilgili gerekli tedbirler alınmayarak halk sağlığı tehlikeye atılıyor” dedi.

Büyükoğlu’nun açıklaması şöyle:

“Gelir ve Vergi Dairesi’nde bir çalışan, temaslı olduğunu bilerek kendini evinde izole etmiş, ancak test sonucu henüz açıklanmadan müdürünün baskısı sonucu işe gelmek durumunda kalmıştır. Dairede görevinin başına dönüp, akşam saatlerinde test sonucunu öğrenen çalışan ne yazık ki Koronavirüs pozitif çıkmıştır. Hal böyleyken, çalışanın temaslı olduğu bilinmesine rağmen, müdürün baskısı sonucu tüm personelin ve ailelerinin sağlığı tehlikeye atılmıştır.

Hiçbir işin, insan sağlığından daha önemli olamayacağı kesindir. Bizler özel sektördeki koşulların iyileştirilmesi, özelde çalışanların da pandemi döneminde güvenliklerinin sağlanması için girişimlerimizi sürdürürken, bir devlet dairesinde yöneticilerin böylesi bir sorumsuzlukta bulunması kabul edilemezdir.

Ne kamuda ne de özel sektörde, kalabalık iş yerlerinde çalışanların sağlığını korumak adına yeterli tedbirlerin alınmadığı ortadadır. HAKSEN olarak hiç bir işin emekçinin sağlığından daha önemli olmadığını hatırlatır, yaşanan bu durum başta olmak üzere, insan hakları ihlali sayılan böylesi baskıların takipçisi olacağımızı yineleriz.”





