HAKSEN:Teknik dairelerde atamaların liyakata göre yapılmaması hizmeti olumsuz etkiliyor

Açıklamada, müdürü aralık ayında yaş haddinden emekli olan İskan ve Rehabilitasyon Dairesi Müdürlüğü’ne, liyakata dayalı değil, siyasi veya bireysel tercihlerle bir müdür ataması yapıldığı, yeterli teknik bilgisi bulunmayan birinin göreve getirildiği iddia edildi.

“Bilgi, donanım ve yeterliliğin her gün daha da ikinci plana atıldığı ülkemizde, müdürün emekliliğinden sonra vekaleten bu görevi yürüten müdür muavini yerine, dairenin işleyişine hakim olmayan ve teknik bilgisi bulunmayan, gümrük memuru olarak görev yapan bir insanımız daire müdürü olarak atanmıştır.

Atanan şahsın kişisel karakterinden ve yeteneklerinden tamamen bağımsız olarak, teknik bilgi gerektiren dairelerde, atamaların liyakata göre yapılması gerektiğini savunmaktayız. Bu bağlamda liyakata göre yapılmayan müdür atamalarının, kurumların sağladığı hizmeti ciddi şekilde olumsuz etkilediğine inanıyor, söz konusu atamanın gözden geçirilmesini temenni ediyoruz.” denildi.