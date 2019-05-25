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Hala Sultan Kitap Günleri yarın başlıyor

25 Mayıs 2019 Cumartesi 09:56
Hala Sultan Kitap Günleri yarın başlıyor
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Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Yunus Emre Enstitüsü ve Türk Tarih Kurumu iş birliğiyle düzenlenen Hala Sultan Kitap Günleri, yarın başlıyor.

Vakıflardan yapılan açıklamaya göre, 20 yazar ve 40 yayınevinin yüzbinlerce kitapla katılacağı Kitap Günleri, Lefkoşa Selimiye Meydanı’nda yer alacak ve 3 Haziran’a kadar sürecek.

Etkinlikte, edebiyat, çocuk ve gençlik, araştırma tarih, din mitolojisi, sanat tasarım, felsefe, hobi, çizgi roman, bilim, mizah, prestij kitapları, sesli kitaplar, yabancı dilde kitaplar gibi bir çok kategoride kitaba ulaşabilecek.

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Hala Sultan Kitap Günleri kapsamında çok sayıda söyleşi ve imza günü de düzenlenecek. 

Yarın Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan söyleşisiyle başlayıp 2 Haziran’a kadar sürecek söyleşilere Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü ev sahipliği yapacak. 

Söyleşi programında Gülseren Budayıcıoğlu, Ahmet Taşagil, Oğuz Karakartal, Ali Ayçil, Canan Tan, Kamuran Akdemir, Beyza Alkoç ve Serhat Yabancı gibi isimler yer alacak.

Hz. Osman döneminde 86 yaşındayken katıldığı Kıbrıs seferi sırasında şehit olan, naaşı Larnaka’da bulunan ve günümüzde de Kıbrıs’ın önemli şahsiyetlerinden birisi olarak kabul edilen Hala Sultan adına düzenlenen etkinlik, 13.30-21.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

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Hala Sultan Kitap GünleriHaberGündemKıbrıs
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