Hala Sultan Tekkesi’ne ziyaret yarın

Müslümanların oruç tuttuğu Ramazan ayının ardından dün başlayan Ramazan Bayramı, bugün ikinci gününde. 3 günlük bayramın, yarın tamamlanmasıyla resmi tatil de sona erecek.

Bayramın ikinci gününde de, akraba ziyaretlerini sürdüren vatandaşlar, hayatta olmayan yakınları için mezarlıklara gidiyor, dua okuyor.

Polis, bayramın ilk günü ülke genelinde ciddi bir trafik kazası meydana gelmediğini açıkladı.

Daha da yoğunlaşan trafikte, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürmemek için vatandaşları trafik kurallarına uyma konusunda uyaran polis, alkol alınması halinde araç kullanılmaması, gerekirse polisten yardım istenebileceğini hatırlattı.



Din İşleri Başkanlığı’nca, Ramazan Bayramı nedeniyle Bayramın 3’üncü günü olan yarın normal zamanlarda geçişlerine izin verilmeyen KKTC ve Türkiye vatandaşlarından bin kişinin katılımıylaMerkezi Cezaevi’ndeki mahkum ve tutuklular, bayram süresince yakınlarıyla açık görüş yapıyor.Ziyaretler, Merkezi Cezaevi tarafından önceden belirlenen program doğrultusunda 09.00-16.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor.Öte yandan Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Gazimağusa Belediyesi, Girne Belediyesi, Güzelyurt Belediyesi, İskele Belediyesi ve Lefke Belediyesi bayramın sorunsuz geçmesi için gerekli tedbirleri aldığını duyurmuştu.