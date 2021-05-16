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Hala yoğun bakımda uyutuluyor

16 Mayıs 2021 Pazar 22:11
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Hala yoğun bakımda uyutuluyor

Hala yoğun bakımda uyutuluyor

Kayalar Köyü ile Sadrazam Köyü arasında dün meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Motor sürücüsü Gökalp Hilkat, hala yoğun bakımda uyutuluyor.

Kayalar Köyü ile Sadrazam Köyü arasında dün meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Motor sürücüsü Gökalp Hilkat, hala yoğun bakımda uyutuluyor. Girne Suat Günsel Hastanesi’nden alınan bilgide Hilkat’ın hayati tehlikesinin sürdüğü ifade edildi.

Motor sürücüsü Gökalp Hilkat, 15 Mayıs’ta saat 17.00 sularında, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yapmıştı. Kazada yaralanan Hilkat, Girne Suat Günsel Hastanesi’nde yoğun bakıma alınmıştı.

Girne Suat Günsel Hastanesi’nden alınan bilgide Hilkat’ın hayati tehlikesinin sürdüğü, hala yoğun bakımda uyutulduğu ifade edildi.

Kaza nasıl olmuştu?

Polisten yapılan açıklamada şu detaylar paylaşılmıştı:

“15.05.2021tarihinde 17:15 raddesinde Kayalar Köyü ile Sadrazam Köyü anayolunda 1-2 kilometreleri arasında Sadrazam köy istikametine doğru seyreden Lefke’de sakin Gökalp Hilkat (43) yönetimindeki HY 124 plakalı Piaggio runner 125 cc motosiklet sürüsücüsün sağa meyilli viraja girdiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek sağ yan kısmı üzerine düşmüştür. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Gökalp Hilkat kaldırıldığı Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde görmüş olduğu ilk yardım tedavisinden sonra Girne’de Suat Günsel Hastanesi’ne sevk edilerek beyninde olan kanama nedeni ile yoğun bakım servisinde müşahide altına alınmıştır. Kaza sonucu HY 124 plaklı motosiklette 2000 TL tahmin edilen hasar meydana gelmiştir.”

Anahtar Kelimeler:
Kayalar KöyüSadrazam Köyü
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