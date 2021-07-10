Haldun Basat Hayata Gözlerini Yumdu!

Aslen Lefke'li olup Güzelyurt'ta ikamet eden Haldun Basat hayatını kaybetti. Basat'ın 11 Temmuz Pazar günü (yarın) 11.30 da Lefke'de toprağa verileceği bildirildi. Basat'ın vefatı sevenlerini ve ailesini yasa boğdu.