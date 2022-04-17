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"Halil Bey Kıbrıs'ın sevilen ismiydi"

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği'nin (KTKOD) 2022 yılı etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Yılın ilk rallisi olan ve geleneksel hale gelen "Cahit Necipoğlu Klasik Otomobil Rallisi" bu sezon yedinci kez yapılıyor. Bu yıl ralliye hain bir suikasta kurban giden sevilen iş insanı Halil Falyalı'nın adı verilecek.

17 Nisan 2022 Pazar 13:02
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"Halil Bey Kıbrıs'ın sevilen ismiydi"

Kıbrıs Türk Otomobil Derneği Başkanı Gökhan Necipoğlu, Cahit Necipoğlu Klasik Otomobil Rallisi'nin bu yıl sevilen iş insanı Halil Falyalı'nın adının verilmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

HALİL BEY TÜM KIBRIS'IN SEVİLEN İSMİYDİ

Gökhan Necipoğlu'nun açıklaması şu şekilde;

"Halil Bey tüm Kıbrıs'ta sevilen bir isimdi. Bu tür organizasyonların anlamı hem bizim için hem de sponsorlar için çok önemli. Bu sponsorlar şirketlerin talebi doğrultusunda olur. Bizde dernek olarak Özge Hanımla konuştuk ve ortak bir noktada buluştuk, ilk yarışımız bugün gerçekleşti, umarım organizasyonlarımız bu şekilde devam edecek."

Son Güncelleme: 17.04.2022 16:28
Anahtar Kelimeler:
Halil FalyalıKKTCKıbrısRalliGökhan Necipoğlu
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