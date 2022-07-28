Künye
Kıbrıs 37
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Sahte paraya 4’er ay hapis
Sahte paraya 4’er ay hapis
Arkadaşını öldürmüştü cezası belli oldu
Arkadaşını öldürmüştü cezası belli oldu
5 yaşındaki çocuğunu kaçırdı!
5 yaşındaki çocuğunu kaçırdı!
Hem kaçak hem de hırsız çıktı!
Hem kaçak hem de hırsız...
Ev partisinde kadına zorla tecavüz!
Ev partisinde kadına zorla tecavüz!
Flaş Haber
Benzine 1 TL’ye yakın zam!
Kapat

Halil Dericioğlu, İskele İlçe Başkanlığına aday

CTP İskele Belediye Meclis Üyesi Halil Dericioğlu, İskele İlçe Başkanlığına aday olduğunu duyurdu.

28 Temmuz 2022 Perşembe 20:39
23 Okunma
Halil Dericioğlu, İskele İlçe Başkanlığına aday
banner48

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) İskele Belediye Meclis Üyesi Halil Dericioğlu, sosyal medya üzerinden, 4 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleşecek olan İskele İlçe Kongresi’nde İskele İlçe Başkanlığına aday olduğunu duyurdu.

Dericioğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bildiğiniz gibi siyasi kimliği ve geçmişi ile gönülden bağlı olduğum partim Cumhuriyetçi Türk Partisi’nde, 10 yılı aşkın bir süre CTP İskele İlçesi’nde parti profesyonelliği, üç dönem ilçe yönetim kuruluğu üyeliği, iki dönem ilçe disiplin kuruluğu üyeliği ve halen devam eden üç dönemdir İskele Belediyesi Meclis üyeliği görevlerinde bulundum.

Edindiğim bilgi ve birikimi, sevgi, saygı ve bütünleştirici yaklaşım ile birleştirip, bölgemizde herkesle yan yana, omuz omuza mücadelemizde bir görev daha üstlenmek için adım attım.

4 Ağustos tarihinde gerçekleşecek olan İskele İlçe Kongresi’nde “CTP İskele İlçe Başkanlığı’na aday olduğumu bildirir, ortak mücadelemizde tüm yoldaşlar ile bu sorumluluğu birlikte göğüslemek için desteğinizi rica ederim.”

Son Güncelleme: 28.07.2022 20:51
Anahtar Kelimeler:
Halil DericioğluHalil DericioğluKKTC
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Kıbrıs Türk halkının egemenliği yok sayıldı"
"Kıbrıs Türk halkının egemenliği yok sayıldı"
Uyuşturucuyla yakalanmıştı! İşte cezası...
Uyuşturucuyla yakalanmıştı! İşte cezası...
Meryem Özkurt, görevinin başına geri döndü
Meryem Özkurt, görevinin başına geri döndü










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim