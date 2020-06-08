Halil Falyalı'dan taziye mesajı

İş insanı Halil Falyalı, Süheyla Küçük'ün vefatından dolayı taziye mesajı yayımladı.
Falyalı mesajında şunları söyledi:
Toplum liderimiz merhum Dr. Fazıl Küçük’ün eşleri; değerli kardeşimiz Mehmet Küçük’ün ve merhume Pembe Turgut hanımefendinin anneleri; Kıbrıslı Türklerin gerçek “Fist Lady”si, müstesna insan Süheyla Küçük hanımefendinin vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
Kıbrıs Türk Toplumu bugün çok değerli bir büyüğünü daha yitirmiştir. Acımız gerçekten büyüktür.
Merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm toplumumuza başsağlığı dilerim…
Halil Falyalı
Duyarliliginiz için sizi tebrik ederim.